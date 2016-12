Chistes de la semana

Con estos chistes populares Don Chipocles le invita a reirse un buen rato.

Uno de amigos…

Marco, ¿sabes cuál es el castigo natural por ser bígamo? – Tener dos suegras.

Uno de mamás…

Mami, no me puedo casar con el novio que tengo.

¿Por qué mija?

Es que no es creyente.

¿En qué no cree?

No cree en el infierno.

– Mija, cásate tranquila, que entre las dos lo convencemos de que sí existe.

Uno de cubanos…

Un turista le pregunta a un cubano: ¡Qué tal!, ¿Cómo les va aquí en Cuba?

Mira, no nos podemos quejar.

¡Ah! Ni bien, ni mal, ¿no?

– ¡No, no! ¡Que no nos podemos quejar!

Uno de matrimonios…

Juan moribundo exclama: ¡ay María, me muero!

Lo sé Juan. ¿Qué puedo hacer por ti?

Quiero que cumplas con mi última voluntad.

Lo que tú digas Juan.

Quiero que cuando muera, te cases con Pedro.

¡Pero si Pedro es tu peor enemigo!

– Precisamente por eso.