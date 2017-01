¿Chiquis ‘traiciona’ a Telemundo por Univisión? (VIDEO Y FOTOS)

Desde ayer Chiquis Rivera y Raúl de Molina anunciaron que la hija de Jenni estaría ocupando el lugar de Lili Estefan en el programa de ‘El Gordo y La Flaca’. De inmediato, decenas de usuarios mostraron su sorpresa de que estuviera en Univisión, pues ella y su familia han estado en desacuerdo con que la cadena hispana presente una serie de su madre sin su autorización.

A pesar de todo, Chiquis estuvo muy entusiasmada durante el programa. Aunque varios de sus seguidores notaron un “detalle”, que para muchos estuvo fuera de lugar. Cuando hicieron el enlace con el periodista de México, Gustavo Adolfo Infante, éste hizo un recuento de los artistas que habían estado en problemas de abuso sexuales. Todo iba bien hasta que hizo referencia a Chiquis, quien también fue víctima de abuso de su padre.

Gustavo comenzó diciendo: “La nota que traemos a continuación es un tema muy delicado, es el abuso sexual a menores de edad, incluso este es un tema muy sensible para ti, porque tú fuiste víctima cuando eras muy chiquita, de abuso sexual de parte de tu padre, es un recuento de lo que ha sido el abuso sexual”.

Varios cibernautas dijeron que se trató de una falta de respeto para la cantante. “¡Que de mal gusto este programa! Lo acabo de poner porque iba a estar @chiquisoficial y solo veo como la tienen de burla preguntándole cosas que ni al caso, adicional a eso hacen una nota sobre el abuso sexual a niños y hacen referencia a ella y su mala experiencia con eso, ¡por Dios! Yo que tú Chiquis no voy mañana. Estuvo muy bien que enfrentaras a preguntas al reportero porque no se vale invitar a alguien para tenerlo como muñeco de vitrina pa’ jugar con él”, le dijeron.



No conforme con eso, cuando regresaron al estudio, el periodista le preguntó a Chiquis si estaba embarazada, “no estoy embarazada, ni estuve embarazada, ¿0k? También habías dicho unas cosas que no se valen, estaba en el hospital porque estaba enferma”, dijo en tono serio.

Chiquis le reprochó al periodista el por qué había asegurado que ella estaba embarazada y le dijo que cuál supuesta amiga le dio la noticia, ya que ella tiene muy pocas.

Ante esto, Adolfo Infante le dijo que no podía revelar su fuente, pero que le ofrecía una disculpa. “Un periodista nunca revela su fuente, pero en el mundo grupero uno conoce mucha gente, me encontré a una persona que tenía una relación cercana con la banda de Lorenzo Méndez y me dijeron que todos estaban muy contentos por tu embarazo, le dije: ‘necesito que me verifiques esto’. Entonces le habló a otra persona de ahí y me dijo: ‘claro, la Chiquis está embarazada’. Yo lo puse en mi red social, pero cuando tú me lo desmentiste, no lo volví a poner, qué pena que no estuviste… te ofrezco una disculpa”.

La cantante agregó, que le interesaba saber cuál amiga le había dicho eso a Gustavo Adolfo Infante porque “yo tengo muy pocas amigas y las puedo contar con una mano, y hasta me sobran dedos, pero pues yo sólo quiero saber cuál amiga dijo eso”.

