Chiquis rompe el silencio sobre su supuesto embarazo

La cantante Chiquis Rivera utilizó su cuenta de Twitter para aclarar los rumores que aseguran que se encontraba embarazada del cantante Lorenzo Méndez vocalista de La Original Banda El Limón.

Chiquis escribió: “No Pos Wow Jajaja como me hacen reír!! No se crean de la gente … yo les dire cuando este embarazada! YO!”, fue el mensaje con el que dejó en claro que no se convertirá en madre por ahora.

También en otro mensaje incluyó a Lorenzo Méndez y se disculpó con él por estar involucrado en la noticia.

“Sorry for all this craziness @LorenzoMendezz ???? (Lo siento por toda esta locura)”, dijo la hija de la fallecida Jenni Rivera.

Todo comenzó después de que Chiquis y Lorenzo fueron captados por un paparazzi.

No Pos Wow Jajaja como me hacen reír!! No se crean de la gente … yo les dire cuando este embarazada! YO! ???? pic.twitter.com/jMo4tQMZsp — Janney aka Chiquis (@Chiquis626) 30 de noviembre de 2016

Sorry for all this craziness @LorenzoMendezz ???? — Janney aka Chiquis (@Chiquis626) 30 de noviembre de 2016