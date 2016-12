Chiquis Rivera sorprende con su figura (FOTO)

La hija de la cantante Jenni Rivera sorprendió al aparecer con muy poca ropa en una imagen que compartió para sus seguidores de Instagram.

Chiquis Rivera se mostró como muy pocas veces, en traje de baño y con este mensaje, “En el mar la vida es más sabrosa!”, escribió, aunque no especificó dónde se encontraba.

Rápidamente los comentarios halagadores no se hicieron esperar y le dijeron que lucía espectacular. “Uy Chiquis, ahora sí me sorprendiste mami! Eres hermosa y super hot!!!”, “qué belleza”, “hermosa”, “te amo”.

En el mar la vida es más sabrosa! ???????? Una foto publicada por Janney “Chiquis” (@chiquisoficial) el 21 de Dic de 2016 a la(s) 1:23 PST

Este año Chiquis Rivera lo finalizó trabajando y haciendo declaraciones a los medios que dieron de qué hablar. Una de ellas fue cuando abrió su corazón durante una entrevista y habló sobre el rencor que le guardó durante muchos años a su madre Jenni.

En una plática con el programa Suelta La Sopa, la rubia confesó que su madre se fue cargando la culpa del abuso sexual que Chiquis sufrió por parte de su padre cuando era una niña.

“Ella vivía con esa culpa, ella decía que ella llevó a ese hombre a nuestra vida, a la vida de mi hermana y decía: ‘cómo no me di cuenta, estaba ocupada trabajando y no me di cuenta lo que estaba pasando a mi hija'”.

“Yo me siento mal porque por mucho tiempo no la entendí a ella, siempre quería ver a mi papá y no quería ir a la corte y hacer todo lo del proceso de que lo sentenciaran; fue muy difícil para mí y la culpaba más a ella, yo creo que muchas cosas tuvieron que ver con la separación que tuvo mi mamá conmigo, imagínate son 15 años de diferencia, éramos como hermanas y mi abuelita era como mi mamá”, confesó.

Incluso Chiquis reveló que tuvo muchos problemas para relacionarse con los hombres después del abuso que vivió, y hasta perdió la oportunidad de casarse con su primer novio gracias a todos los problemas familiares que arrastró.

“Lo acepto, me arrepiento de no decirle ‘no es tu culpa’. Me gustaban los muchachos, pero les tenía mucho miedo, especialmente cuando entré en mi primera relación, yo todavía miraba a mi papá, tenía 19 años y duré 4 años con él, nos íbamos a casar, pero por eso y por que yo estaba tan entregada a mi mamá, en lo que yo pudiera hacer su vida más fácil.

“Ella siempre decía que me iba a buscar un hombre bueno, que no tuviera hijos, que sea guapo y que sea exitoso”, finalizó Rivera. (Con información de Agencia Reforma).