Chiquis revela la verdad de su salud (VIDEO)

Ni un coraje, ni un embarazo… lo que llevó al hospital a Chiquis Rivera fue otro padecimiento que la tiene muy preocupada, según reveló en una entrevista que le concedió a María Celeste Arrarás para el programa Al Rojo Vivo.

Y es que después de que Chiquis Rivera publicara una fotografía en sus redes sociales, en las que aparecía en internada en un hospital de Los Angeles, abrazada a su oso de peluche favorito, los rumores acerca de un embarazo no se hicieron esperar.

Muchos aseguraron que su internamiento se debía a un supuesto embarazo, incluso, aborto, pero finalmente la hija de la ‘Diva de la Banda’ rompió el silencio y habló de los verdaderos motivos que la llevaron al hospital.

“Me siento bien, no estoy al cien por ciento, sí estaba en el hospital, se habían dicho cosas falsas, que no son. Realmente fue algo muy doloroso, fue un quiste que me encontraron en mi ovario derecho y por el momento no se va a operar, pero sí fue muy doloroso, porque gracias a Dios ya estoy bien”, dijo.

María Celeste agregó que “es una cosa bastante común, pero dolorosa, por suerte es un quiste benigno, es algo que se resuelve muy fácilmente, a veces hasta con láser, eso pone por la borda lo quedecían que estabas embarazada y que tenías algún tipo de problema”, explicó.

Incluso para acabar con los rumores tuvo que borrar su fotografía de su cuenta de Instagram. También Chiquis habló sobre la serie que prepara Telemundo, ‘Mariposa de Barrio’.