Chiquis llora y dice que le ‘arruinaron su vida’ (VIDEO)

Al borde del llanto Chiquis Rivera habló sobre el polémico tema de su supuesta relación con el que fuera esposo de su mamá Esteban Loaiza, algo que ella misma afirmó, le destrozó la vida.

La hija de Jenni Rivera estrenó el reality The Rivera’s, junto a sus hermanos y en el primer capítulo dijo esto: “Unos años antes de que mi mamá muriera, yo no me hablaba con Jaquie, (su hermana), tampoco tenía comunicación con mi mamá, todo resultado de las mentiras que decían que yo me había acostado con Esteban Loaiza”, dijo Chiquis con lágrimas en los ojos.

“Esas personas arruinaron mi vida, quienes hayan sido, estas personas le metían ideas a mi mamá en la cabeza, la confundían. Todos estuvieron de su lado, me abandonaron a mi suerte, y eso duele”.

Durante el programa que se transmite por NBC Universo Jacqie explicó que en aquel tiempo decidió tomar una posición neutral, algo que, siente, no debió haber hecho, pues su hermana Chiquis se sintió abandonada y traicionada.

Contaron que los rumores hicieron que la situación se empeorara. “Nunca la había visto así. Estaba tan triste. Lloró como nunca antes”, dijo Jacqie en relación a su madre Jenni Rivera tras desatarse los rumores de la supuesta infidelidad entre su hija y su entonces pareja.

Además Chiquis dijo que ella al final se quedó sola pues sus hermanos le dieron la espalda: “Todos tenían que estar de su lado porque ella tenía todo el poder y me abandonaron a mi suerte y eso duele”.

Jenni y Chiquis jamás hicieron las paces antes de su trágico accidente aéreo.