Chiquis es ‘mucha mujer’ para Lorenzo Méndez, según la ex (VIDEO)

Mientras Chiquis Rivera ni Lorenzo Méndez han confirmado que tengan una relación sentimental, la ex dijo a Suelta la Sopa que la hija de Jenny Rivera es “mucha mujer” para él.

Claudia Galván es la ex esposa de Lorenzo Méndez y dio una entrevista para el programa de Telemundo, en la que habló sobre la supuesta relación de él con Chiquis Rivera.

“Yo cuando me enteré que tenían una relación, me reí. Chiquis es una gran mujer y pronto se dará cuenta que es mucha mujer para ese hombre”, dijo Galván.

Acerca del supuesto embarazo de Chiquis Rivera, Claudia dijo simplemente “no lo sé, pero me gustaría enterarme, porque sería un hermanito o hermanita para mi hija”.

Cabe recordar que, Lorenzo Méndez estuvo casado durante 7 años con Claudia Galván, pero decidieron separarse tras las continuas discusiones y peleas: “Él se hizo famoso y cambió. Hubieron infidelidades y definitivamente ya no era el mismo hombre que con el que me casé”.

Cabe señalar que, Chiquis ha desmentido los rumores sobre un supuesto embarazo en su cuenta oficial de Twitter.

No Pos Wow Jajaja como me hacen reír!! No se crean de la gente … yo les dire cuando este embarazada! YO! ???? pic.twitter.com/jMo4tQMZsp

— Janney aka Chiquis (@Chiquis626) 30 de noviembre de 2016