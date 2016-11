Chiquis decide enviarle este mensaje a Lupillo (VIDEO)

En este día de Acción de Gracias, Chiquis quiere dejar atrás las peleas y los rencores y quiere que su tío Lupillo Rivera se reconcilie con su familia.

Y es que la cantante le lanzó una inesperada invitación a Lupillo para que pasara este día junto a todos ellos.

“Tío Lupe, aquí vamos a estar en la casa de mi abuelita. Me encantaría que vinieras tú y mi ahijada Lupita, y Mayeli y todos que se vengan”, comentó a El Gordo y La Flaca.

Hace tiempo Chiquis confesó que el motivo de su distanciammiento con su tío Lupillo es porque él no la ayudó ni la apoyó en la búsqueda de su madre.

“Cuando yo supe lo de mi mamá le pedí a mis tíos que la fueran a buscar a ese cerro, que en alguna parte ella tenía que estar, yo estaba segura que la encontrarían, mi tío Juan y Gustavo si fueron, se subieron al cerro a buscarla, pero mi tío Lupe no lo hizo, él estaba en un estudio grabando una canción, ahí fue donde sentí muy feo”, dijo en su momento a Don Francisco.

Y aclaró en El Gordo y la Flaca que Lorenzo Méndez no le ha entregado anillo de compromiso.

“No sé de donde salió eso. No tengo ningún anillo. Si estuviera comprometida con mucho respeto con la persona que estoy lo tuviera puesto. No es cierto, no se crean de la gente, dicen tantas cosas. El día que yo esté comprometida, el día que yo ya tengo nuevo novio lo sabrán de mi boca”, dijo.