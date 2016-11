Chiquis aún no lo supera y con lágrimas revela la razón de su ruptura (VIDEO)

Bien dicen que en esta vida no se puede tener todo, y quién mejor sabe de eso es Chiquis Rivera, quien con lágrimas en los ojos contó lo mucho que le dolió dejar a Ángel, el hombre con el quería formar una familia.

En el programa de Suelta la Sopa, la hija de la fallecida Jenny Rivera narró que siempre tuvo que defender su relación con Ángel ante su familia, sobre todo ante su madre.

“Luché mucho por esa relación, defendí mucho ese amor, obviamente de mi mamá, porque a mi mamá no necesariamente le gustaba ese hombre para mí, por muchas razones. Pero yo luché e hice lo posible para que funcionara esa relación”, aseguró.

Dijo que pare ella fue difícil decir adiós ya que se encariñó con los hijos de Ángel. Con la voz entrecortada, la ahora cantante narró que estando enamorada tuvo que decir adiós.

“Yo quería casarse y tener mi primer hijo con él, pero me di cuenta que no era lo mejor para mí, que siempre buscaba quien me cuidara, pero la vida me ha enseñado a protegerse por mí misma, por mucho tiempo me protegió mi madre y luego Ángel”, dijo.

Por otro lado, Chiquis reveló que un integrante de la Banda Limón la andaba pretendiendo y hasta la invita a participar en un video musical, sin embargo, el asunto no pasó a mayores y quedaron como buenos amigos.

Reveló que Jenni Rivera siempre se preocupó por encontrarle a un hombre que se adecuara a las características que ella creía necesarias para tener hijos bonitos en un futuro.

“Mi mamá siempre me decía: “Yo me voy a encargar de encontrarte un hombre bueno, que no tenga hijos, que sea guapo y que sea exitoso. Tiene que estar guapo porque yo no puedo tener nietos feos” y a veces sí llegaba a escogerme los novios”, dijo a Telemundo.