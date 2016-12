Chef James de Un Nuevo Día recibe inesperada invitación de Michelle Obama (FOTOS)

El popular chef de Un Nuevo Día, James, cumplió uno de sus más grandes sueños. Cocinar en la Casa Blanca.

A través de sus redes sociales el venezolano dijo que era un día muy especial para él, pues había sido invitado por la pareja presidencial para cocinarles, “hoy es realmente un dia Histórico, recibir una invitación exclusiva del presidente de los Estados Unidos y su esposa para cocinar y arrancar las vísperas navideñas en la Casa Blanca hace que hoy sea un gran día, un día inolvidable…”.

Y agregó, “como lo dice el título de mi libro #cocinaencasa hoy cocinamos en casa pero no en cualquier casa sino en “La Casa Blanca” @whitehouse …. fuimos el unico medio de television en español o inglés que entró a cocinar en la Casa Blanca. De los teques estado Miranda Venezuela a Washington DC. No me cabe la alegría!!! Gracias a mi casa @unnuevodia @telemundo por acompañarme en este dia tan especial!”.

James Tahhan, dijo para el periódico El Diario de Nueva York que gracias a su perseverancia logró su sueño, pues con ayuda de su equipo de trabajo le envió a Michelle Obama su libro, ‘Cocina en Casa con Chef James’, donde le agradecía que se preocupara por la alimentación sana.

Pero con lo que no contaba era que Michelle le enviaría una invitación para cocinar junto a la chef ejecutiva de la Casa Blanca, Sussie Morrison, especializada en postres.