Charly defiende ‘flatulencia’ de su ex Ingrid Coronado

Charly, ex Garibaldi, y padre del primer hijo de Ingrid Coronado ha salido en la defensa de su ex pareja, que recientemente fue nombrada #LadyPedos, al publicarse un video y ventilarse el rumor donde se escucha que la conductora produce un ruido, similar a un gas, durante una de las transmisiones del programa ‘Venga la Alegría’.

“Tal vez pudo haber sido otra cosa y parecía, ahorita ya la traen como de barquillo, y la verdad no está bien, no está chido, porque a cualquiera también les puede pasar, eso que anden juzgando y señalando no está bien”, dijo el ex Garibaldi a diversos medios.

“Volteen a ver a su lado a su marido a ver si no es pedorro, todo mundo se los hecha, pero al final del día no sabemos si es real o no, pudo haber sido el vestido u otra cosa”, subrayó tajantemente.

Con respecto a la situación más incómoda que a él le ha pasado en un escenario o a cuadro, indicó que ha sido el que se cayera de un escenario al no poder ver que se acababa el mismo por la iluminación, dijo que le han salido gallos y remató bromeando: “igual te sale un pedo por ahí”.