Celebra triunfo de Trump y le manda mensaje a Alicia Machado

Osmel Sousa, presidente de la Organización Miss Venezuela, ya no oculta su felicidad por el triunfo del magnate Donald Trump en las elecciones presidenciales de EEUU.

El venezolano incluso opinó que Alicia Machado no debió meterse en asuntos de política, “se le pasó un poquito la mano al meterse en política, ella es actriz, una Miss Universo, de la que todos los venezolanos nos sentimos orgullosos de ella, igual que yo no meto en política, ella tampoco debió meterse en política”, confesó a Suelta la Sopa.

Y justificó su apoyo al republicano, “hicimos una amistad muy bonita, siempre que estaba el concurso me saludaba, Melania me saludaba, si un amigo se postula a algo, tú lo más que le puedes desear es suerte y que gane”.

Por otra parte dijo que no espera que lo invite a la toma de posesión, “eso es solo cuando nos encontramos, no hay una amistad de que nos hablemos por teléfono, cuando nos vemos nos saludamos con mucho cariño, más nada, a lo mejor cuando me vea no se acuerda de mí, es muy respetuoso, las cosas durante la época de Miss Universo (en que él estuvo) se hizo todo muy bien, este año hubo un descalabro que nombraron a una y después le quitaron la corona y se la dieron a otra”.

Pero lo que más le tiene contento es ver la elegancia de Melania Trump como primera dama, “va a ser una primera dama espectacular y elegantísima, que es lo que a nosotros nos gusta”.

En otra entrevista también se mostró contento y hasta su celular tenía una foto de él junto al republicano, “Siempre he tenido un buena amistad con Trump y su esposa”, expresó en entrevista con el programa “Sábado en la noche” por Globovisión.

“Uno siempre debe alegrarse cuando cuando un amigo tiene un éxito”, dijo.



Como se recordará Osmel Sousa, el hacedor de reinas de belleza, estuvo en medio de la polémica al apoyar a Trump cuando se lanzó como candidato, por lo que en su momento tuvo que aclarar su postura a favor de su “amigo”.

“Dije que me gustaría que ganara Donald Trump, porque lo conozco y es mi amigo. Si Hillary fuera mi amiga diría que ganara ella”, expresó en redes sociales.

“No con esto digo que estoy de acuerdo con las declaraciones que ha dado Trump referentes a los inmigrantes mexicanos y mucho menos el trato que hizo con Alicia Machado, soy latino y jamás podré estar a favor de tales actos”, dijo.

“No me meto en política ni me meteré jamás, ni en EEUU ni en Venezuela, ni en ningún lado, lo mío es hacer Reinas!!”, finalizó.