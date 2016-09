Cecilia Galliano le responde a ‘Gomita’ (VIDEO)

Cecilia Galiano respondió a las acusaciones de Aracely Ordaz Campos, mejor conocida como “Gomita”, luego de que su ex compañera de Sabadazo la acusara de hacerle bullying durante el programa.

La conductora argentina dijo: “Yo soy una ‘bestia’, a lo mejor no mido las consecuencias, pero era un programa muy variado y pasaba de todo; si hacer bullying es porque pasé y te di un empujón, pues sí, eso pasó 6 años”.

Sin embargo dejó en claro que a veces su personalidad se puede malinterpretar: “La respuesta es simple, fueron seis años, en seis años lo primero de lo que se enteran es si hay problemas, y en seis años no hubo nada, no sacaron nada”.

En entrevista con Hoy Cecilia comentó que su carácter es fuerte, aunque quiso dejar en claro que nunca tuvo algo en contra de “Gomita”.

Y es que tiempo atrás se armó un escándalo en la producción, cuando a Cecilia Galliano, supuestamente le robaron su costoso anillo de compromiso que le dio Mark Tacher, durante la grabación del programa.

Y aunque revisaron a cada persona, el anillo nunca apareció, por lo que se llegó a rumorar que Cecilia Galliano culpaba a “Gomita” y a sus hermanos, de haberse robado el anillo.

Hace unos días “Gomita” dijo a la prensa: “Cuando vieron que regresé más guapa se les notó la envidia, pues además decían expresiones como: ’¡y con el dinero de mi anillo!’ Por dentro, yo pensaba: ‘estás bien ¡pend¢%&!”.

Por otra parte Cecilia Galliano recomendó a las mujeres que siempre deben estar pendientes de su salud, sin importar qué edad tengan. Eso fue lo que aprendió Cecilia luego de que su hija Valentina, de 15 años, tuviera que ser intervenida de urgencia por un absceso en una mama.

“Un día la vi y tenía un seno más grande que otro, me decía que le dolía y fuimos a hacerle una mamografía. Tenía un tumor de cinco centímetros y la tuvimos que operar de urgencia”, contó la actriz.

Por fortuna, todo salió bien, pero tras este incidente la argentina reflexionó sobre lo poco que las mujeres se preocupan por su salud cuando son jóvenes.

Tras ofrecer una conferencia de prensa sobre su nueva obra de teatro, El Juego del Amor, Cecilia enfatizó la importancia de la autoexploración y de acudir al médico a tiempo.

“Todos te dicen que te revises después de los 30, pero a mi hija se le notaba mucho. Le iba creciendo rápido y el doctor me dijo que le hiciera un análisis de sangre tumoral”, detalló.

Con respecto a su nuevo proyecto teatral, compartió que dará vida a una sicóloga que desentraña las cotidianeidad de dos parejas, particularmente en torno a temas como el noviazgo, el matrimonio y la atracción sexual.

“A mí me toca analizar a las parejas, pero de una forma simpática o extraña, porque me meto donde no debo”, adelantó.

En el montaje también participan Carlos Bonavides, Esmeralda Ugalde y Candela Márquez. Esta última da vida a una mujer con bipolaridad.

“Ella tiene a su novio cuerdo, pero están peleando por culpa de ella. Mi personaje ve cosas donde no las hay, como cuando el novio deja el celular boca abajo y se pone celosa”, adelantó Candela.

El Juego del Amor se presentará a partir del 8 de octubre en el Teatro Julio Prieto (antes Xola). (Con información de Agencia Reforma).