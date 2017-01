Carmen Salinas justifica el ‘gasolinazo’ y le ‘llueve’ en Twitter (VIDEO)

Después de justificar el “gasolinazo” en México, al decir que “el que tenga coche, que lo mantenga”, los usuarios de Twitter se fueron contra la actriz Carmen Salinas.

Y es que la actriz mexicana había dicho que “era necesario todo lo sucedido porque ya no podía estar el gobierno subsidiando tanta gasolina, el que tenga coche, que lo mantenga, no hay de otra carnal, de todas formas no se acaba el tráfico”, en declaraciones difundidas por el periódico El Universal.

La también diputada también dijo que el alza de precios era urgente, pues ella prefiere que “subsidien las casas a los pobres, claro, de eso se aprovechan otros partidos, pero hay que tener tamaños para decir ‘ya no más subsidio’, el que quiera azul celeste, que le cueste”.

Entonces, los comentarios no se hicieron a través de Twitter, donde los usuarios le reprocharon el hecho de que esté a favor del “gasolinazo”. Y ella rápidamente contestaba a cada uno de los mensajes.

Al tuitero que le escribió “@CarmenSalinasLo a favor del gasolinazo”, ella le contestó: “Querido Maxi, para nada estoy a favor del gasolinazo. A mí también me perjudica, estoy a favor de los necesitados, y ser su amiga”.

@Mack1957 Querido Maxi para nada estoy a favor del Gasolinazo a mí también me perjudica, estoy a favor de los necesitados, y ser su amiga. — Carmen Salinas (@CarmenSalinasLo) 9 de enero de 2017

Alguien más le comentó “por eso estamos como estamos, porque esta gente quiere o mejor dicho no quiere que los mexicanos progresen”, a lo que la actriz reviró: “Paisano querido lo saludo con cariño, quiero decirle que claro que me preocupa mi país. Y más mi tierra Torreón, lo abrazo”.

@ricardogrado Paisano querido lo saludo con cariño, quiero decirle que claro que me preocupa mi país. Y más mi tierra Torreon lo abrazo. — Carmen Salinas (@CarmenSalinasLo) 9 de enero de 2017

Mientras que a otro usuario que tuiteó sobre el supuesto apoyo de la actriz, ella le aclaró “no, Francisco querido. No estoy a favor del alza de la gasolina, y si tengo mi auto y se poncha una llanta pago por arreglo”.

@kioscomayor No Francisco querido no estoy a favor del alza de la gasolina, y si tengo mi auto y se poncha una llanta pago x arreglo. — Carmen Salinas (@CarmenSalinasLo) 10 de enero de 2017

La también diputada dio su punto de vista acerca de los saqueos en tiendas comerciales del Estado de México o Durango.

“Esos son chairos que se aprovechan para vandalizar los negocios”, expresó.

Carmen Salinas, quien es popular por opinar sobre cualquier tema ya sea de la política o del mundo de los espectáculos, aprovechó para anunciar que el 14 de febrero estrenará de nueva cuenta la obra Aventurera, con varias actrices invitadas como Niurka Marcos.