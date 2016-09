Carmen Salinas genera polémica al afirmar que Juan Gabriel no compuso algunos éxitos (VIDEO)

Carmen Salinas vuelve a estar en el ojo del huracán al afirmar que supuestamente Juan Gabriel no había compuesto muchos de sus éxitos.

La actriz mexicana dijo a los medios que temas como “La Diferencia” habrían sido escritos por Lupe, uno de los hermanos del Divo de Juárez.

“Me dice mi ex esposo, don Pedro Plascencia, que Lupe, el hermanito de Juan Gabriel, componía también muy bonito, que era el autor de casi todas las canciones rancheras que tenía Juan Gabriel, Te pareces tanto a mí y otra que cantaba Lucha Villa, No discutamos, esas eran de Guadalupe, me dijo Pedro”, explicó la actriz.

También reveló que Juan Gabriel supuestamente le depositaba mensualmente cinco millones de pesos a su hermano a cambio de que él siguiera componiendo.

“Me contó también que les depositaba a cada uno de sus hermanos una cierta cantidad con las ganancias que le daban esos 5 millones de pesos cada mes, con eso se podrían estar ayudando, fue un gesto muy bonito de Juan Gabriel para ayudar a sus hermanitos”, finalizó Carmen.