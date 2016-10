Carmen Dominicci toma extrema decisión y ahora se dedica a algo impensable (VIDEOS)

La periodista Carmen Dominicci tomó una drástica decisión. No volverá a hacer noticieros nunca y ahora viajará por el mundo. Y es que asegura que 23 años de estar cubriendo desastres, tornados, ataques terroristas, de estar en contacto directo con el sufrimiento humano fueron suficientes, “llega un punto en que te hace mella emocional, puse mi granito de arena en ese sentido traté de ayudar todo lo que pude, también hay que hacer lugar para los nuevos reporteros, uno no puede estar todo el tiempo ahí, cuando yo estaba joven y empezando en el periodismo quería espacio para nosotros, hay que moverse y hacer otras cosas y dejar que esas personas que vienen con mucha hambre, puedan manifestarse”, dijo para Mundo Hispánico.

Carmen contó que por eso no le gustaría regresar a las noticias, pues asegura que no las extraña, “yo disfruto las noticias desde la comodidad de mi asiento, no te digo que no regresaría a la televisión, pero a noticias no, ya eso cumplió su ciclo, agradezco las oportunidades que tuve, agradezco el apoyo y el cariño y el público que me extraña y que me lo hace saber”.

Por eso Carmen decidió hacer algo completamente distinto a lo que había pensado pero que era uno de sus sueños: recorrer el mundo.

Su nuevo proyecto interactivo se llama Carmen Dominicci Trotamundos, un blog de viajes que el público podrá accesar gratuitamente en su página oficial www.carmendominicci.com.

Después de su salida de Telemundo, la reportera puertorriqueña anuncia de manera oficial esta nueva aventura que la llevará a recorrer el mundo, narrando con su particular estilo, sus vivencias e historias de viaje algo que la tiene entusiasmada y feliz, pues dice que lleva muchísimo tiempo trabajando en el proyecto por lo que siente que ha “dado a luz”.

Dice que este proyecto lo ha estado planeando desde tiempo atrás, incluso contó que desde antes de entrar a Telemundo ya había hecho un piloto para un programa de viajes, sin embargo explica que coincidió con la crisis del 2008 y no se pudo realizar. “Lo puse en pausa y seguí adelante trabajando como reportera, pero creo que ahora es el momento, acabo de cumplir 50 años y es una buena oportunidad para darle un giro a la vida”.

Carmen es considerada una de las personalidades más conocidas del mundo noticioso hispano en los Estados Unidos, para acceder a su blog de viajes el público podrá hacerlo en su página oficial www.carmendominicci.com.

Luego de una brillante carrera de más de 20 años de experiencia en el mundo de la televisión, la múltiple ganadora del premio Emmy se embarca en esta nueva aventura que la llevará a recorrer el mundo, narrando con su particular estilo, sus vivencias e historias de viaje.

A través del blog Carmen Dominicci Trotamundos, esta apasionada del viaje promoverá el turismo como herramienta de crecimiento y llevará a sus seguidores a destinos y alojamientos únicos en el mundo mediante simpáticos relatos, hermosas fotografías e informales videos. Su público disfrutará además de consejos y recomendaciones para viajar de manera más conveniente y económica.

Actualmente, Carmen suma cerca de dos millones de seguidores y fanáticos en sus redes sociales, que ahora serán testigos de primera fila en su entusiasta búsqueda, sin fronteras, de los destinos más fascinantes del planeta.