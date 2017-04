Carmen Dominicci regresa a Univisión y la acusan de no tener vergüenza (VIDEO)

Tras casi 9 años de haber sido despedida de Univisión, Carmen Dominicci regresó a la televisora para promover su nuevo trabajo como bloguera de viajes.

La exconductora de Primer Impacto, considerada una de las mujeres más bellas del medio hispano, dejó la cadena en el 2008, días después de que hiciera público su divorcio del comunicador mexicano Fernando del Rincón.

Sin embargo atrás quedaron los conflictos y la puertorriqueña estuvo como invitada en Despierta América, donde platicó sus nuevos proyectos.

Esa acción no gustó mucho a sus seguidores, quienes consideraron que no tuvo dignidad al aceptar regresar a la empresa que de un día para otro la despidió: “No puedo creer que después que las despiden… que se van a la competencia, que dan declaraciones que las despidieron vilmente, luego se van de la competencia, luego más declaraciones, luego univision les mueve la mano y con la plata baila el mono, perdón fui muy dura pero mejor cuando las vuelvan a despedir quédense calladas diciendo extraño ese lugar”.

Uno más le dijo que no tenía vergüenza al regresar: “Pero Carmen Dominicci no tiene vergüenza una mujer que la botaron de Univision y vuelve de nuevo para Univisión eso es tener agallas, espero que no vuelva a hacerte lo mismo”.



Carmen reaccionó ante los duros mensajes y aclaró la situación: “No hablen sin saber queridas… Voy invitada a hablar de mi compañía Carmen Dominicci Trotamundos. Además ninguna de las personas que me despidió trabajan allí ya….Y no, nadie me paga por esto….:)”.

Unos más le preguntaron si regresaría a esa televisora y ella aclaró: “No, continuamos con los viajes…”.

El programa de Primer Impacto es uno de los más populares entre los hispanos de Estados Unidos.