Carlos Vives vuelve a Atlanta con su gran ritmo

Tras su exitosa gira por varias ciudades en España, Carlos Vives se tomó unos días de descanso en Semana Santa para visitar con su esposa e hijos los lugares sagrados de Israel y ahora está listo para retomar su USA Tour 2017, que incluirá una cita con su público de Georgia el 12 de mayo en el Teatro Fox.

“En 1991 le aposté a la música de mi tierra.Los pronósticos decían que no iba a pasar nada. Es un honor seguir en la jugada porque la gente se llevó mi música”, Carlos Vives, cantautor

En una entrevista con MundoHispánico, el cantautor samario habló de su gira, del vallenato, su nuevo material, entre otros tópicos.

MH: ¿Qué opinas de las reseñas en rotativos españoles que aplaudieron tus presentaciones y elogiaron que les conquístate con tu alegría, jovialidad, música y energía de tu tierra?

CV: Muy lindo, siempre fueron muy cariñosos con nuestro vallenato. No desaprovechamos la oportunidad de mostrar todo eso que nos une con ellos. Creo que también es importante superar todos los tiempos y mostrar eso que tenemos en lo nuestro. Lo disfrutamos todo. A mí no me deja de sorprender la diversidad de ese país, vamos a uno y otro rincón. Son culturas tan diferentes y al mismo tiempo forman parte de ese gran país.

MH: ¿Qué significó para tí y tu familia tu reciente viaje a Tierra Santa?

CV: Mi esposa quería ir en Semana Santa. Fue muy especial estar en esos lugares cristianos y poder compartir con los niños todas esas enseñanzas que recibimos de los abuelos.

MH: El vallenato está de luto tras el reciente fallecimiento de Martín Elías Díaz, hijo del legendario Diomedes Díaz. ¿Cómo te sientes al respecto?

CV: Fue muy difícil. Nos impactó mucho a mí y mi familia. Habíamos estado juntos en los últimos días en el estudio en Bogotá y estábamos empezando a grabar el disco con él. Muy inesperada esa muerte tan tempranera… Nos dio muy duro, muy duro. Teníamos un compromiso con el festival vallenato que está cumpliendo 50 años.

MH: ¿Cómo ha sido tu participación en el Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar?

CV: Yo fui el primero que llego a Valledupar a enfrentar un poquito lo que es el folclore y lo que es industria. Siempre tuve claro que el folclor es una cosa y los que grabamos discos, hacemos shows y hacemos rocanrol con ello somos otra cosa. Nosotros somos como la parte de la industria del folclor pero el folclor es una tradición, el folclor no se ilumina, no se pone micrófono, el folclor es eso que pasaba en esos pueblos y esos juglares que existieron y que viajaban por las provincias que forjó la corona española y que después se hicieron pueblos y ciudades como Valledupar. Esas historias y esos juglares, eso es el vallenato. Yo fui el primero que llegó a Valledupar de pelo largo y pantalones cortos a cantar vallenato y a decir que el vallenato también era Caribe; a llevar las mejores pantallas de TV y el sonido más poderoso. Hoy el festival oscila entre conservar la tradición real que vive el pueblo y vestirnos a la usanza e ir a los lugares donde compiten los niños y a dónde van los mejores acordeonistas. Y lo otro es ir al parque de la leyenda donde vienen las bandas de rocanrol, donde viene Carlos Vives con el rock de mi pueblo o donde llegan Juan Luis Guerra o donde canta Silvestre Dangond. Eso es la modernidad. Nosotros fuimos de los primeros que la soñamos, que la entendimos y cómo la modernidad se alimenta del folclor pero como tiene que respetarlo. Para mi ir a los 50 años tiene un especial sentido porque yo creí muchas de esas cosas. Siempre he dejado claro que no he pretendido ser un Leandro Díaz ni un Alejo Durán, somos una nueva generación más urbana que llegamos a valorar todo lo que había ahí.

MH: Sin embargo te has convertido en un embajador de la música de Colombia con tu mezcla original, y sigues conquistando públicos…

CV: ¡Yo no le aposté a la fama! En 1991 le aposté a la música de mi tierra, los pronósticos sugerían que no iba a pasar nada. Es un honor seguir en la jugada porque al final la gente se encargó de llevarse mi música. Además lo hacía de una manera tan loca, no aspiraba a salir de mi casa ni viajar a ninguna parte. Para mi hoy es un honor muy grande porque al final la gente se encargó de llevarse mi música. En estados Unidos paso por nuestra comunidad, ellos se llevaron mi música, se sintieron orgullosos de lo que hicimos; el éxito fue de ese colombiano, ese venezolano, ese cubano, ese mexicano que se llevaron mi música. A este tour debería llamarlo el Tour del Agradecimiento.

MH: ¿Cómo estás digiriendo el éxito de ‘La bicicleta’?

CV: Muy agradecido, además llevando a Shakira en ‘La bicicleta’ fue más fácil (jajaja). ‘La bicicleta’ y el segundo sencillo ‘Al filo de tu amor’ forman parte del álbum Vives, que contiene 17 canciones y espero que para el lanzamiento del tercer sencillo lancemos el disco. En este álbum vuelvo a explorar con la rítmica y la diversidad de mi país y de nuestras conexiones con el mundo, es un álbum muy diverso con temáticas que siento son urgentes: valorar a la mujer y defenderla contra la violencia doméstica y el feminicidio; hay temas urgentes y estoy muy ansioso con que salga.

MH: Hablando del video de Al filo de tu amor, ¿Cómo se dio la idea de grabarlo en Nueva York y cuéntanos del tono cómico que le diste al final cuando apareces como indigente con un mensaje para aquellos que alguna vez han sufrido por amor:

CV: Claro, jajaja. Es una canción que está inspirada en un ritmo muy especial de tamboras que viene de Santa Marta, pero terminé poniéndole un sabor neoyorquino, tal vez porque hemos estado trabajando con mucho amigos de la música urbana, esos amigos de Puerto Rico como Wisin, Daddy o Nicky que tienen ese sonido neoyorquino. Sentía que esa canción era muy neoyorquina y por eso nos fuimos con Ariadna Gutiérrez (Miss Colombia 2014) e hicimos esa historia. Rescatamos un poquito el lenguaje de West Side Story con los bailarines en las calles y haciéndole un homenaje a la ciudad.

MH: Retomas tu gira por Estados Unidos el 4 de mayo en Houston y vuelves a Atlanta para ofrecer una velada musical el 12 de mayo en el histórico Teatro Fox. ¿Qué opinas de ser uno de los pocos artistas latinos que se han presentado en este recinto y de qué tu compatriota Maluma se presentó el pasado 12 de marzo con un lleno completo?

CV: Siempre tenemos un show refrescado con temas de nuestro repertorio que no dejamos de cantar por supuesto. Vamos con cosas nuevas. Es la primera vez que estamos en ese escenario y significa que están mejorando las cosas (jajaja), es un escenario clásico y feliz de regresar a Atlanta y cantar para todos.

BREVE BIO:

Nombre: Carlos Vives

Profesión: cantautor

Nacionalidad: colombiano

Nació: 7 de agosto de 1961

Estado civil: casado con Claudia Elena Vásquez con quien tiene dos hijos: Elena y Pedro.

Concierto Carlos Vives USA Tour 2017

Cuándo: 12 de mayo, 8 p.m.

Costo: $61-$131.

Dónde: Teatro Fox, 660 Peachtree St., Atlanta.

Info: 1.855.285.8499 y www.foxtheatre.org