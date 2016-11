este mes para el estado de la nación estadounidense causó un temor que varios ya habíamos dejado de sentir.. y realzó el temor de aquellos que nunca tuvieron porque dejarlo. en este país retrocedimos de un progresso hacia la igualdad, la tolerancia y hacia el amor; paz social.. y, en vez, elegimos abrir un cobre antiguo de odio, ignorancia, e intolerancia- social, racial, religiosa, y sexual. mi enfoque ahorita esta en unirme con mi estado en protestas y activismo politico durante este momento histórico y representar a las mujeres, a mi isla hermosa , y mi derecho a expresarme • me sorprende y me preocupa que una foto de un beso fue suficiente para distraernos del tema.. pero a la vez, aprovecho la oportunidad de analizar, y enfocarme en mi cultura hispana un momento… y hablar por aquí; ya que son muy pocos los que buscan otros medios para educarse. la sexualidad es un espectro… “ya sabemos suficiente para quizás por fin reconocer la hermosura en la ambigüedad del ser…” pensé… pero luego de ver el tsunami que causó en noticieros a nivel mundial, con palabras como “fulanita, lesbiana!” o frases como, “porfin, fulanita sale del closet!”.. me di cuenta de algo serio… me confundí un momento…”salir de cual closet ? lesbiana? porque?” en mi cultura al igual que en muchas otras, la sociedad nos define con nuestras características menos significantes; nuestro peso, la cantidad de melanina que tiene nuestra epidermis, el ‘donde’ de nuestro nacer, como decidimos llamar y adorar nuestra espiritualidad… y que ‘TIPO’ de ser humano amamos, admiramos, o nos parece atractivo… aclarare, “tipo de sexo” (M o F) no esta en las calificaciones para mi pareja. hay hombres sin valores y hay mujeres inteligentes, al igual que hay hombres infieles y mujeres apasionadas. nadie tiene que escoger un lado si no le nace. es verídico que la mayoría de la población humana Y animal cae dentro del espectro de la sexualidad. no solo hay dos extremos. aprendamos juntos del area gris… de la hermosura en nuestra raza humana! y ver mas allá… ya no mas con juzgarnos por no complacer con las reglas de un papel, con no satisfacer el sello de una categoría… eres quien eres. amate •

A photo posted by lucia vives (@lucyvives) on Nov 20, 2016 at 6:06pm PST