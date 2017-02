Carla Morrison pide más oportunidades para mujeres

La cantante mexicana Carla Morrison dijo a Efe que se prepara para la entrega de los Grammy -que se emitirán esta noche a las 8 p.m. por CBS- teniendo presente que representa a los latinos en un momento importante y que las mujeres necesitan más oportunidades en la música.

“Siento que represento a la mujer, a los latinos y a los chicanos. Por eso me emociona tanto la nominación para Amor supremo”, dijo en una entrevista telefónica. “Con lo que está pasando hoy en día es importante y poderoso tener la oportunidad de hablar”, agregó la cantautora.

Morrison, una de las artistas ‘indie’ más exitosas de la música latina, no solo se refiere a la atmósfera política que se vive en Estados Unidos tras el cambio de administración, sino a la realidad que viven las mujeres en la industria musical en español.

“Me afecta profundamente el que se esté hablando así de nosotros (de los latinos). No es justo”, indicó al expresar su preocupación por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

Por eso, dice, se le hace “tan emocionante” la nominación de su disco al Grammy a Mejor Álbum de Rock Latino, Urbano o Alternativo. Amor supremo compite con iLevitable de ile, L.H.O.N. (La Humanidad o nosotros) de Illya Kuryaki & The Valderamas, Buenaventura de La Santa Cecilia, y Los Rakas de Los Rakas.

Morrison quiere inspirar con su ejemplo a las mujeres latinas que tratan de hacerse un nombre en la música.

“Las mujeres en la música latina necesitan más oportunidades, que nos abran más puertas, porque ya tenemos de sobra el talento y el coraje”, destacó en relación al desequilibrio de venta y difusión de música hecha por hombres frente a la de mujeres, dice Carla Morrison.

Entre 1986 y 2016, solo cinco mujeres lograron más de cinco canciones en el primer puesto de la cartelera de música latina del país: Gloria Estefan, Shakira, Selena, Ana Gabriel y Paulina Rubio.

En la primera semana de 2017, solo Shakira, Jennifer López y Karol G estaban en la lista de las 50 canciones más populares de Billboard. Todas ellas con duetos con hombres.

Al hablar de las claves de su éxito, Morrison destaca su autenticidad.

“A la gente le gusta mucho la realidad de mi proyecto, cómo me presento, que soy una chica normal, que habla del amor de una manera muy real. Que soy auténtica”, aseguró la artista nativa de Tecate, Baja California.

ASÍ LO DIJO:

¿Por qué es especial la candidatura de tu disco al Mejor Álbum de Rock Latino?: “Quiero que la gente que está sufriendo vea que sí vale la pena tener sueños y que sí se pueden cumplir sin traicionar quién eres”.

¿Cuál es el mensaje del documental que estás preparando?: “Quiero que se sepa cómo es difícil y todo lo que se tiene que hacer para sacar un proyecto como mujer, como empresaria, como mujer imperfecta, pero es normal”.

BREVE BIO

Nombre: Carla Morrison

Profesión: cantautora

Nacionalidad: mexicana

Fecha de nacimiento: 19 de julio de 1986

Edad: 30 años

59ava entrega de los Grammy

Cuándo: 12 de marzo, 8 p.m.

Dónde: CBS

Info: www.grammy.com