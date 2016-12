Cantante mexicana cree que la querían violar, denuncia agresión (FOTOS)

María Barracuda piensa que el hombre que la atacó hace unos días tenía la intención de violarla.

“Estoy segurísima (que quería violarme). Por cómo me veía y las cosas que hacía. No me pidió mis llaves (del coche), mi cartera, mi celular. No me dijo ‘bájate del carro’, no fue agresivo con un propósito en específico. Me veía a mí, a la que le quería hacer algo era a mí, no a mi carro”, dijo Barracuda en entrevista.

La vocalista del grupo JotDog dio a conocer este jueves en redes sociales el ataque del que fue víctima la madrugada del miércoles.

De acuerdo con el relato de la intérprete, se encontraba en una fiesta de amigos en una casa habitación de la Colonia Roma Sur.

Salió del lugar para guardar unas cosas en su vehículo y, estando dentro de éste, un individuo, que describe como de unos 30 años, moreno y de complexión robusta, se subió al coche y comenzó a golpearla con la intención de hacerle perder el conocimiento.

Afortunadamente, pudo quitárselo de encima y sacarlo a patadas de su automóvil.

“Es una persona que iba pasando por ahí, no lo dejaron entrar a la fiesta, creo que me vio pasar y, pues, se le antojó. No se veía ebrio; drogado, podría ser”, agregó.

Hasta el momento de la entrevista, la cantante no había hecho una denuncia ante la autoridad.

Sin embargo, consideraba presentarla, luego de que el subprocurador de justicia de la Ciudad de México la motivara para que se iniciara una averiguación.

“Es probable (que no hubiese denunciado) porque hace mucho hice una denuncia y mis datos no quedaron protegidos. El agresor tenía acceso a toda mi información y me pareció más peligroso. Ahorita me aseguraron que eso ya no pasa”, contó Barracuda.

Las marcas físicas del suceso son golpes menores y moretones en cabeza y cadera, pero el impacto psicológico y la impotencia por la inseguridad que se vive en la Ciudad son las que le preocupan.

Por esa razón, sostiene, decidió contar lo ocurrido en las redes sociales.

“Me deja súpertriste, preocupada. No puedes estar agradecido porque no te pasó nada más, uno tiene que poder caminar por las calles de la Ciudad tranquilo”, dijo.

Así pasó todo

La cantante de María Barracuda denunció a través de Facebook e Instagram la agresión de la cual fue víctima cuando salía de una fiesta este jueves.



Barracuda narró en la publicación cómo, al dejar una reunión con amigos en una casa en la Ciudad de México a las 1:00 horas, fue atacada en su automóvil por un desconocido.

“Me subí a mi carro y un desconocido me abrió la puerta, no me pidió que me bajara, ni dinero o celular, iba directamente a hacerme daño.

“Se metió, me agarró del cuello, del pelo y me golpeó varias veces en la cabeza, supongo que con la intención de desmayarme y lo demás sólo puedo imaginarlo”, escribió la integrante de Jotdog.

La intérprete, quien logró salir sólo con golpes leves, invitó a sus seguidores a compartir la publicación para hacer evidente la falta de seguridad en la Ciudad y para pedir a todos que tengan precaución.

No es chisme, sí me pasó esto, RT por favor @aristeguicnn pic.twitter.com/VoCahEfwU2 — María Barracuda (@maria_barracuda) December 15, 2016



“Lo que te voy a contar no te lo digo porque me pasó a mí y sea más importante, te lo digo para que no te pase a ti ni a nadie y para añadir una queja más a nuestro pésimo Gobierno de la Ciudad de México”, escribió al inicio del post.

Barracuda acompañó la publicación con una imagen de sus lesiones y exhortó especialmente a las mujeres a aprender a defenderse.

“Cuídense antes de verse en peligro, porque yo fui muy afortunada y estoy aquí contándoles esto, pero sabemos los alarmantes porcentajes de gente que no corre con esta suerte. Chavas,tenemos que aprender a defendernos debemos estar alertas y preparadas, podría ser la diferencia de tu suerte. #agradecimientototal #nomásviolencia #queremospaz”, concluyó.