Calvin Klein da un fuerte mensaje desde la pasarela de NY

El mensaje no pudo haber sido más claro y directo: la primera colección de Raf Simons para Calvin Klein abrió y cerró con la canción del brintánico David Bowie “This is Not America” (“Esto no es Estados Unidos”) en la Semana de la Moda de Nueva York.

“Cuando uno tiene una voz, debe usarla”, manifestó Simons entre bambalinas la semana pasada al presentar su colección de ropa masculina, y eso fue exactamente lo que hizo este viernes para su muy esperado desfile con Klein.

Además de usar música para transmitir su mensaje, el día antes envió a los invitados pañuelos con una nota que decía “Unidad, inclusión, esperanza y aceptación: acompáñennos en Calvin Klein usando la bandana blanca”.

De acuerdo con una reporte de la agencia AP, a la actividad asistieron como las actrices Gwyneth Paltrow, Julianne Moore, Sarah Jessica Parker, Naomie Harris, Kate Bosworth, Greta Gerwig y Brooke Shields, la directora de cine Sofia Coppola y la supermodelo Lauren Hutton.