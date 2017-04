Calendario de eventos que no puedes perderte

El Tri de Alex Lora vuelve a Georgia

Ya están a la venta los boletos para el concierto de la legendaria banda del rock mexicano El Tri de Alex Lora. Alternarán Novaera ‘El Tributo a Los Ángeles del Infierno’ y Sonido Naco, entre otros artistas.

Cuándo: 19 de mayo, 9 p.m.-3 a.m.

Costo: $40.

Dónde: Espacio Discotheque, 6100 Live Oak Pkwy., Norcross.

Info: 404.458.5955.

BAILES

Cumbia

Fiesta grupera con las actuaciones de Aarón y su Grupo Ilusión, Mar Azul de Beto Cortéz, y el grupo local Los Ye-Vo. 22 de abril, 8 p.m.-3 a.m. $35 (preventa). Atlanta Coliseum, 2075 Market St., Duluth. 678.473.1000.

Mexicanos

Fiesta de 5 de Mayo: La Arrolladora Banda El Limón engalana el festejo organizado por El Patrón 105.3 FM. También estarán Joss Favela, La Energía Norteña, y Estrellas de Tuzantla. 6 de mayo, 9 p.m.-3 a.m. $57. Atlanta Coliseum, 2075 Market Street, Duluth. 404.417.0506 y www.elpatron1053.iheart.com

CONCIERTOS

Urbana

Cosculluela en concierto. 21 de abril, 10 p.m.-3 a.m. $30. La Rumba 2, 4300 Buford Hwy., Atlanta.678.789.2888 y www.larumba2.com

De La Ghetto en concierto. 22 de abril, 8 p.m.-3 a.m. $35 (preventa). Rio Club & Lounge, 556 Commerce Ave., Marietta. 404.417.0506 y www.eventpresale.com

Temas latinos/Jazz

Canto: Earth’s Concert: el tenor colombiano César Augusto y el pianista venezolano José Manuel García brindarán este concierto con un selecto programa de temas iberoamericanos con arreglos de jazz. 22 de abril, 7-9 p.m. $20 (preventa) y $30 (puerta) Peachtree Baptist Church, 2108 Briarcliff Rd., Atlanta. www.facebook.com/cesaropera

Coro estudiantil

Human Rights – Chamber Choir, Glee Club, Chorale: los coros estudiantiles de Georgia Tech celebran los derechos humanos con este concierto que visita la música y poesía de la lucha por los derechos humanos en los últimos siglos. 23 de abril, 3 p.m. Gratis. Ferst Center for the Arts, 349 Ferst Dr.,

Atlanta. 404.894.9601 y http://arts.gatech.edu/ferst-center

Ritmos colombianos

Concierto del cantautor colombiano Carlos Vives. 12 de mayo, 8 p.m. $61-$131. Teatro Fox, 660 Peachtree St., Atlanta. 1.855.285.8499 y http://foxtheatre.org

ESPECTÁCULOS

Espectáculo sobre hielo

Disney on Ice ‘Mundos encantados’: La Sirenita te sumerge a su mundo marino, Lightning McQueen y sus amigos aceleran sus motores sobre la pista, Buzz y su amigos de Toy Story se escapan de la guardería para vivir una aventura única. Y las princesas y héroes de Frozen te enseñan el valor del amor y la amistad. 20-23 de abril. Jueves, 7:30 p.m.; viernes, 10:40 a.m. y 7:30 p.m.; sábado y domingo, 1 y 5 p.m. $18-$98.Infinite Energy Arena, 6400 Sugarloaf Pkwy., Duluth. 770.626.2464 y www.infiniteenergycenter.com

Títeres

Pete the Cat: obra de títeres que cuenta las aventuras de un gato azul ‘super cool’, que toca rock and roll, patina y surfea, y sus inseparables amigos. El puertorriqueño Luis Hernández es uno de los titiriteros que dan vida a estos personajes. Hasta el 28 de mayo. Martes a Viernes, 10 y 11:30 a.m.; sábados, 12 y 2 p.m.; 23 y 30 de abril y domingos de mayo, 1 y 3 p.m. $20.50. Center for Puppetry Arts, 1404 Spring St., Atlanta. 404.873.3391 y www.puppet.org

TEATRO

Drama

País de bicicleta: obra del dramaturgo cubano Nilo Cruz, que cuenta la historia de tres cubanos que se embarcan en un viaje a través del mar con ansias de libertad. Es dirigida por Georgina Escobar y actúan Anthony Rodríguez (Julio), Limara Meneses Jiménez (Inés) y Juan Carlos Unzueta (Pepe). Hasta el 30 de abril. Jueves a sábados, 8 p.m.; domingos, 2:30 p.m. $20-$30. Aurora Theatre,128 East Pike St., Lawrenceville. 678.226.6222 y www.auroratheatre.com

CINE

Estrenos

Free Fire: comedia negra del director Ben Wheatley, que es una parodia de la insanidad de la violencia de las armas. Con un elenco que incluye a Brie Larson, Armie Hammer y Cillian Murphy, la trama se desarrolla en Boston en la década de 1970 cuando una transacción de venta de armas clandestina se sale fuera de control y se arma una balacera de antología. Estreno: 21 de abril.

AGENDA COMUNITARIA

Examen médico para mujeres

El Consultorio Médico Hispano y Center for Pan Asian Community Services ofrecen exámenes clínicos del seno a mujeres mayores de 40 años que no tengan seguro médico y de escasos recursos. Además, Northside Hospital podría hacerles una mamografía gratuita. Se debe hacer previa cita. 21 y 28 de abril, 9 a.m.-3 p.m. Gratis. Asociación Latinoamericana, 2750 Buford Hwy., Atlanta. 404.638.1839.

Bingo benéfico

La Hermandad del Señor de Los Milagros de Atlanta organiza un bingo con comida y música para recolectar fondos para los damnificados de Perú y para su procesión anual. 23 de abril, 1-8 p.m. $15. Willington Event Hall, 950 Indian Trail Rd., Lilburn. 678. 982.8187.

Feria de trabajo

Emerging Tech Leaders Summit Career Fair: feria de trabajo para profesionales bilingües en la rama de la tecnología. 25 de abril, 12-6 p.m. Gratis. The Gathering Spot, 384 Northyards Blvd., Northwest #190, Atlanta. www.eventbrite.com/e/etls-atlanta-career-and-business-expo-tickets-32003098128

Consulado mexicano móvil

El Consulado General de México en Atlanta otorgará pasaportes, matrículas consulares, entre otros documentos a mexicanos residentes de Dalton y pueblos vecinos. 29 y 30 de abril. Iglesia Bautista Nueva Vida, 1499 Riverbend Rd., Dalton. 1.877.639.4835 y https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal

Clases de inglés conversacional

La Biblioteca Pública de East Roswell ofrece clases de inglés conversacional como segundo idioma. Todos los jueves hasta el 18 de mayo, 10:30a.m.-12:30 p.m. 2301 Holcomb Bridge Rd., Roswell. 404.613.4050.

Taller para buscar empleo

La Asociación Latinoamericana ofrece un taller para buscar empleo. Martes, 10-11:30 a.m. Gratis. 2750 Buford Hwy., Atlanta. 404.638.0393.