Calendario de eventos que no puedes perderte

Fiesta Atlanta 2017: gran jornada musical con las actuaciones de Los Tucanes de Tijuana, Banda Carnaval, La Original Banda El Limón, Alta Consigna, Luis Coronel, Arkangel Musical de Tierra Caliente, La Guerra de Los Cadetes, y El Chichicuilote.

Cuándo: 16 de abril, 1-11 p.m.

Costo: $30 y $50 (VIP) Niños menores de 12 años entran gratis.

Dónde: Gwinnett Place Mall, 2100 Pleasant Hill Dr., Duluth.

Info: 404.583.2162 y www.ticketweb.com

BAILES

Mexicanos

Chihuahua Fest 2017: se presentarán Conjunto Primavera, La Máquina Norteña, La Energía Norteña, y La Fiera de Ojinaga. 15 de abril, 9 p.m.-3 a.m. $35 (primeros mil boletos) Dalton Convention Center, 2211 Dug Gap Battle Rd., Dalton. 404.441.9715.

CONCIERTOS

Urbana

Cosculluela en concierto. 21 de abril, 10 p.m.-3 a.m. $30. La Rumba 2, 4300 Buford Hwy., Atlanta.678.789.2888 y

www.larumba2.com

Temas latinos/Jazz

Canto: Earth’s Concert: el tenor colombiano César Augusto y el pianista venezolano José Manuel García brindarán este concierto con un selecto programa de temas iberoamericanos con arreglos de jazz. 22 de abril, 7-9 p.m. $20 (preventa) y $30 (puerta) Peachtree Baptist Church, 2108 Briarcliff Rd., Atlanta. www.facebook.com/cesaropera

Ritmos colombianos

Concierto del cantautor colombiano Carlos Vives. 12 de mayo, 8 p.m. $61-$131. Teatro Fox, 660 Peachtree St., Atlanta. 1.855.285.8499 y http://foxtheatre.org

ESPECTÁCULOS

Ballet

El Ballet de Atlanta presentará cuatro funciones de Firebird, un show que rinde honores a tres de los coreógrafos más creativos de los dos últimos siglos. El programa incluye ‘Firebird’ de Yuri Possokhov con música de Stravinsky, ‘Allegro Brillante’ de George Balanchine, y ‘Petite Mort’ de Jiří Kylián. 14-16 de abril. Viernes, 8 p.m.; sábado, 2 y 8 p.m.; domingo, 2 p.m. $20-$128. Cobb Energy Performing Arts Centre, 2800 Cobb Galleria Pkwy., Atlanta.770.916.2800 y www.atlantaballet.com

Comedia

El show de Charly Mata: presentación exclusiva del veterano humorista venezolano. 15 de abril, 7 p.m. $25. Las Perlas, 3473 Old Norcross Rd., Duluth. 678.754.1062 y www.facebook.com/venezolanosengeorgia

Humor en Pascua: show del humorista venezolano Honorio Torrealba Jr. y su invitado especial Franchutte & The 8Strings. 16 de abril, 7-11 p.m. $25 (preventa) y $30 (puerta). Smith’s Olde Bar, 1578 Piedmont Ave., Atlanta. www.mithsoldebar.com

Show de tango

Profesores y estudiantes de danza y música de la Universidad Emory brindarán un concierto de tango. 19 de abril, 8 p.m. Gratis. Performing Arts Studio, 1804 North Decatur Rd., Atlanta. 404.727.5050 y http://arts.emory.edu

Espectáculo sobre hielo

Disney on Ice ‘Mundos encantados’: La Sirenita te sumerge a su mundo marino, Lightning McQueen y sus amigos aceleran sus motores sobre la pista, Buzz y su amigos de Toy Story se escapan de la guardería para vivir una aventura única. Y las princesas y héroes de Frozen te enseñan el valor del amor y la amistad. 20-23 de abril. Jueves, 7:30 p.m.; viernes, 10:40 a.m. y 7:30 p.m.; sábado y domingo, 1 y 5 p.m. $18-$98.Infinite Energy Arena, 6400 Sugarloaf Pkwy., Duluth. 770.626.2464 y www.infiniteenergycenter.com

Títeres

Pete the Cat: obra de títeres que cuenta las aventuras de un gato azul super cool -que toca rock and roll, patina y surfea- y sus inseparables amigos. El puertorriqueño Luis Hernández es uno de los titiriteros que dan vida a estos personajes.Hasta el 28 de mayo. Martes a Viernes, 10 y 11:30 a.m.; sábados, 12 y 2 p.m.; 23 y 30 de abril y domingos de mayo, 1 y 3 p.m. $20.50. Center for Puppetry Arts, 1404 Spring St., Atlanta. 404.873.3391 y www.puppet.org

TEATRO

Drama

País de bicicleta: obra del dramaturgo cubano Nilo Cruz, que cuenta la historia de tres cubanos que se embarcan en un viaje a través del mar con ansias de libertad. Es dirigida por Georgina Escobar y actúan Anthony Rodríguez (Julio), Limara Meneses Jiménez (Inés) y Juan Carlos Unzueta (Pepe). Hasta el 30 de abril. Jueves a sábados, 8 p.m.; domingos, 2:30 p.m. $20-$30. Aurora Theatre,128 East Pike St., Lawrenceville. 678.226.6222 y www.auroratheatre.com

CINE

Estrenos

The Fate of the Furious: Charlize Theron es la nueva villana del octavo episodio de estas aventuras estelarizadas por Vin Diesel, Michelle Rodríguez, y The Rock. Estreno: 14 de abril.

AGENDA COMUNITARIA

Feria de trabajo

La Asociación Latinoamericana auspicia una feria de trabajo en la que el gobierno de Atlanta, People Ready, Turano Georgia Bread, Cleaning Authority y Aramark entrevistarán a candidatos para trabajos como ayudante de producción, mecánico, técnico de piso, entre otros.

Se requiere previa inscripccion en http://bit.do/dkn3s 19 de abril, 10 a.m.-1 p.m. Gratis. 2750 Buford Hwy., Atlanta. 404.638.1813 y www.thelaa.org

Club de lectura

El Club de Lectura en Español de la Asociación Latinoamericana se reune para leer y discutir Historias de mujeres, compendio de varias mujeres famosas que han cautivado a su autora, la española Rosa Montero. Aún hay cupo para integrarse al club. 19 de abril, 6-7:30 p.m. Gratis. Asociación Latinoamericana, 2750 Buford Hwy., Atlanta. apascual@thelaa.org

Clases de inglés conversacional

La Biblioteca Pública de East Roswell ofrece clases de inglés conversacional como segundo idioma. Todos los jueves hasta el 18 de mayo, 10:30a.m.-12:30 p.m. 2301 Holcomb Bridge Rd., Roswell. 404.613.4050.

Taller para buscar empleo

La Asociación Latinoamericana ofrece un taller para buscar empleo. Martes, 10-11:30 a.m. Gratis. 2750 Buford Hwy., Atlanta. 404.638.0393.

Club de la tercera edad

Un grupo de personas mayores de 55 años se reúne en la Asociación Latinoamericana para socializar, hacer manualidades, ejercicios y pasar un rato ameno. Viernes, 10 a.m.-12 p.m. Gratis. 2750 Buford Hwy., Atlanta. 404.638.1813.