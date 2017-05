Calendario de eventos que no puede perderse

BAILES

Noel Torres (der.), Alfredo Ríos ‘El Komander’ (izq.) y Distintos de Tierra Caliente amenizan un baile con sus éxitos. Mayores de 18 años.

Cuándo: 20 de mayo, 8 p.m.-2 a.m.

Costo: $52.

Dónde: Atlanta Coliseum, 2075 Market St., Duluth.

Salvadoreño

Marito Rivera y su Grupo Bravo, y el conjunto Impacto Latino amenizan un baile de cumbia estilo salvadoreño. Además, el bachatero Nelson Portillo amenizará la velada. Mayores de 18 años. 26 de mayo, 9 p.m.-3 a.m. $30.Espacio Discoteque, 6100 Live Oak Pkwy., Norcross. 770.491.8005 y www.espacioatl.com

CONCIERTOS

Rock

La legendaria banda del rock mexicano El Tri de Alex Lora en concierto. Alternarán Novaera, ‘El Tributo a Los Ángeles del Infierno’ y Sonido Naco. 19 de mayo, 9 p.m.-3 a.m. $40. Espacio Discotheque, 6100 Live Oak Pkwy., Norcross. 404.458.5955.

Tributo a Manu Chao y Los Fabulosos Cadillacs interpretarán los grandes exitos del artista francoespanol y la banda argentina. Además,tocarán las bandas locales La Fiesta Zakke, y Eter 4. 26 de mayo, 9 p.m.-2 a.m. $20 (preventa) Las Perlas Discotheque, 3473 Old Norcross Rd., Duluth. www.tickeri.com

Jarabe de Palo y su líder Pau Donés en concierto. 12 de junio, 7:30 p.m. $45 (preventa) Mayores de 18 años. Smith’s Olde Bar, 1578 Piedmont Ave., Atlanta. www.smithsoldebar.com

Vallenato

Jean Carlos Centeno ‘La Voz de Oro del Vallenato’ en concierto. 20 de mayo, 9 p.m.- 2 a.m. $30 (preventa) y $50 (VIP) Congas Bar & Grill, 3750 Venture Dr., Duluth.678.896.9000 y www.tickeri.com

Urbano/Reggaetón

Ozuna dará un concierto en el marco de su Odisea World Tour. 26 de mayo, 9 p.m.-2 a.m. $47 y $159 (VIP) Mayores de 18 años. Atlanta Coliseum, 2075 Market St., Duluth. 678.473.1000 y www.ticketerapr.com

Pop/Románticas

Marisela en concierto. Abrirá el show Los Ángeles Negros. Mayores de 18 años. 27 de mayo, 8 p.m.-3 a.m. $42. Atlanta Coliseum, 2075 Market St., Duluth. 470.290.9264 y www.ticketon.com

DJ’S

Tropical

Desde República Dominicana llegan DJ Mariposa y DJ Test con sus mejores mezclas. Mayores de 18 años. 20 de mayo, 10 p.m.-3 a.m. $10. Sambuka Lounge, 4650 Jimmy Carter Blvd., Norcross. 678.469.9009 y www.sambukalounge.com

ESPECTÁCULOS

Comedia

Don Jediondo, personaje de Sábados felices, el programa humorístico más famoso de Colombia, brindará dos shows. 26 y 27 de mayo, 9 p.m.-2 a.m. $35. Los Recuerdos, 1455 Pleasant Hill Rd., Lawrenceville. 770.564.9445.

Imparables: show de los actores cómicos mexicanos Adrián Uribe y Omar Chaparro y en el que interpretan a sus mejores personajes. Para todas las edades. 28 de mayo, 6 p.m. $45 y $65. The Tabernacle, 152 Luckie St., Atlanta. 404.659.9022 y www.tabernacleatl.com

Títeres

Pete the Cat: obra de títeres que cuenta las aventuras de un gato azul ‘supercool’ que toca rock and roll, patina y surfea; y sus inseparables amigos. Hasta el 28 de mayo. Martes a Viernes, 10 y 11:30 a.m.; sábados, 12 y 2 p.m.; 23 y 30 de abril y domingos de mayo, 1 y 3 p.m. $20.50. Center for Puppetry Arts, 1404 Spring St., Atlanta. 404.873.3391 y www.puppet.org

TEATRO

Comedia

La Gringa: obra bilingüe de la dramaturga Carmen Rivera y dirigida por el estadounidense de padres puertorriqueños Emil Thomas. Cuenta la historia de María Elena, una joven que busca su identidad cultural y viaja a Puerto Rico durante las fiestas navideñas. Descubre que la mayoría no la recibe con los brazos abiertos pues la consideran una ‘gringa’. Su tío Manolo le enseña las claves espirituales para definir su identidad. 18 de mayo-4 de junio. Jueves a sábados, 7:30 p.m.; domingos, 2:30 p.m.$12-$30. Marietta’s New Theatre in the Square, 11 Whitlock Ave., Marietta. 770.426.4800 y www.theatreinthesquare.net

CINE

Estrenos

Alien: Covenant: Ridley Scott dirige esta sexta entrega de la franquicia que incluye al mexicano Demian Bichir como el sargento Lope. La tripulación de la nave Covenant descubre un planeta inexplorado que parece ser paraíso pero en realidad es muy peligroso con un solo habitante: el androide David (Michael Fassbender), sobreviviente de la expedición Prometheus. Tambien actúan Billy Crudup, Jussie Smollett, Callie Hernández y Nathaniel Dean. Estreno: 19 de mayo.

AGENDA COMUNITARIA

Servicios consulares de México

El Consulado General de México en Atlanta organiza jornadas sabatinas para expedir pasaportes, matrículas consulares, registro de nacimiento, credencial de elector, entre otros documentos. Para tramitar los documentos se requiere hacer previa cita. 20 de mayo, 8 a.m.-4 p.m. 1700 Chantilly Dr., Atlanta. 1.877.639.4835 y https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal

Consulado mexicano móvil

El Consulado General de México en Atlanta otorgará pasaportes, matrículas consulares, entre otros documentos a mexicanos residentes de Gainesville. 30 de mayo-2 de junio. Misión San Juan Pablo II, 622 Shalloford Rd., Gainesville. 1.877.639.4835 y https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal

Clases de inglés

La Asociación Latinoamericana ofrece clases de inglés para adultos. Comienzan el 6, 15 y 16 de mayo. Lunes o jueves, 9:30 a.m.-4 p.m.; sábados, 9:30 a.m.-12:30 p.m. y 1-4 p.m. $130 (lunes o jueves) y $105 (sábados) 2750 Buford Hwy., Atlanta. 404.638.0393 y www.thelaa.org

Cursos de computación

La Asociación Latinoamericana ofrece cursos sabatinos de Windows Basic, Word, Email/Internet y Excel. Comienzan el sábado 6 de mayo. Lunes o jueves, 9:30 a.m.-4 p.m. 2750 Buford Hwy., Atlanta. 404.638.0393 y www.thelaa.org

Baile y cena benéfica

Construye una casa y Ayúdame a aprender: la Fundación Obreros de la Misericordia organiza este baile/cena para recaudar fondos para sus programas sociales en comunidades de bajos recursos en Colombia. 3 de junio, 7 p.m.-12 a.m. $30 y $50 (pareja) Pleasant Hill Event Hall, 550 Pleasant Hill Rd., suite B-106, Lilburn. 770.224.8494 y www.obrerosdelamisericordia.com

Taller para buscar empleo

La Asociación Latinoamericana ofrece un taller para buscar empleo. Martes, 10-11:30 a.m. Gratis. 2750 Buford Hwy., Atlanta. 404.638.0393.

Club de oradores

Toastmasters en la Asociación Latinoamericana. Jueves, 6:30-8 p.m. Gratis. 2750 Buford Hwy., Atlanta. 404.638.1813.

Club de la tercera edad

Un grupo de mayores de 55 años para socializar, hacer manualidades, ejercicios y pasar un rato ameno. Viernes, 10 a.m.-12 m. Gratis. 2750 Buford Hwy., Atlanta. 404.638.1813.