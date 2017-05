Calendario de eventos que no debes perderte

Ya están a la venta los boletos para el concierto Gloria Trevi vs. Alejandra Guzmán, que se presentará este otoño en la Infinite Energy Arena. Las divas mexicanas del rock/pop interpretarán los grandes éxitos que han creado en más de tres décadas de trayectoria. Apto para todas las edades. Mayores de 2 años pagan boleto.

Cuándo: 30 de septiembre, 8 p.m.

Costo: $45-$149.

Dónde: Infinite Energy Arena, 6400 Sugarloaf Pkwy., Duluth.

Info: 770.626.2464 y www.axs.com

BAILES

Jaripeo/Baile

Monta de toros, carreras de caballos y las presentaciones de Los Rieleros del Norte, Conjunto Azabache, Las Lluvias Norte y Conjunto Río Grande. 13 de mayo, 12-10 p.m. $35 (primeros mil boletos) Rancho El Centenario, 263 High Falls Park Rd., Milner. 404.441.9715 y www.facebook.com/ranchoelcentenarioga

Festivales de 5 de Mayo

La Raza Fest 2017: Voz de Mando, Los Amos y Fuerza de Tijuana amenizarán esta celebración. 14 de mayo, 12-8 p.m. Gratis. Gwinnett Place Mal, 2100 Pleasant Hill Rd., Duluth. www.laraza1023.com

Mexicanos

Alfredo Ríos ‘El Komander’, Noel Torres, y Distintos de Tierra Caliente amenizan un baile. 20 de mayo, 8 p.m.-2 a.m. $52. Mayores de 18 años. Atlanta Coliseum, 2075 Market St., Duluth. 678.473.1000 y www.ticketon.com

CONCIERTOS

Rock/Norteña

El grupo rockteño Siggno en concierto. Amenizará Mayoral Norteño. 12 de mayo, 9 p.m.-3 a.m. $35 (preventa) Las Perlas Discotheque, 3473 Old Norcross Rd., Duluth. 770.837.2765.

Urbano

El cantante dominicano Bulin 47 ‘El papi de las gordas’ en concierto. 13 de mayo, 9 p.m.-3 a.m. $35. Las Perlas Bar & Grill, 3473 Old Norcross Rd., Duluth. 770.882.3998 y www.tickeri.com

Rock

La legendaria banda del rock mexicano El Tri de Alex Lora en concierto. Alternarán Novaera, ‘El Tributo a Los Ángeles del Infierno’ y Sonido Naco. 19 de mayo, 9 p.m.-3 a.m. $40. Espacio Discotheque, 6100 Live Oak Pkwy., Norcross. 404.458.5955.

Jarabe de Palo y su líder Pau Donés en concierto. 12 de junio, 7:30 p.m. $45 (preventa) Mayores de 18 años. Smith’s Olde Bar, 1578 Piedmont Ave., Atlanta. www.smithsoldebar.com

Vallenato

Jean Carlos Centeno ‘La Voz de Oro del Vallenato’ en concierto. 20 de mayo, 9 p.m.- 2 a.m. $30 (preventa) y $50 (VIP) Congas Bar & Grill, 3750 Venture Dr., Duluth.678.896.9000 y www.tickeri.com

ESPECTÁCULOS

Ballet

Camino Real: el Ballet de Atlanta escenifica un montaje inspirado en la obra de Tennessee Williams con coreografía de Helen Pickett y música de Peter Salem. Es una increíble historia abstracta que narra como Kilroy, un ex campeón de box llega a un pueblo dominado por un malvado hotelero que con su banda de rufianes atemoriza a sus habitantes. Kilroy trae esperanza y reenciende la flama de vivir del pueblo.12-14 de mayo. Viernes, 8 p.m.; sabado, 2 y 8 p.m.; domingo, 2 p.m. $20-$128. Cobb Energy Performing Arts Centre, 2800 Cobb Galleria Pkwy., Atlanta. www.atlantaballet.com

Títeres

Pete the Cat: obra de títeres que cuenta las aventuras de un gato azul ‘supercool’ que toca rock and roll, patina y surfea; y sus inseparables amigos. El puertorriqueño Luis Hernández es uno de los titiriteros que dan vida a los personajes. Hasta el 28 de mayo. Martes a Viernes, 10 y 11:30 a.m.; sábados, 12 y 2 p.m.; 23 y 30 de abril y domingos de mayo, 1 y 3 p.m. $20.50. Center for Puppetry Arts, 1404 Spring St., Atlanta. 404.873.3391 y www.puppet.org

GALERÍAS

Pintura

New Life: Images of Spring: obras de cuatro artistas plásticos (Oleg Ardimasov, Noah Desmond, Barrett Edwards, y la española Ana Morán) que capturan el rejuvenecimiento de la Tierra durante la primavera. Hasta el 20 de mayo. Lunes a sábados, 10 a.m.-5 p.m. Gratis. R. Alexander Fine Art Galery, 5650 Peachtree Pkwy., Atlanta.770.609.8662 y www.ralexanderfineart.com

CINE

Estrenos

Lowriders: drama ambientado en la subcultura de los automóviles lowriders en el barrio del Este de Los Ángeles. Cuenta la historia de Danny (Gabriel Chavarría), un talentoso artista de calle que tendrá que elegir su lealtad hacia su papá (Demián Bichir), su hermano y ex convicto (Theo Rossi) o su necesidad de expresión artística. También actúan Eva Longoria y Tony Revolori. Estreno: 12 de mayo.

AGENDA COMUNITARIA

Semana de tenis gratis

El Centro Público de Tenis de Sandy Springs ofrece a niños y adultos una semana de clases, talleres, competencias, rifas y regalos para promocionar los beneficios de este deporte. 8-13 de mayo, 9:30 a.m.-8 p.m. Gratis.500 Abernathy Rd., Sandy Springs. 404.303.6182 y www.sandyspringstennis.com

Conferencias

Latino iConnect Atlanta: Emprendedores Latinos USA y la Cámara de E-Comercio Hispana auspician esta primera conferencia de mercadeo digital para negocios latinos. 13 de mayo, 8 a.m.-5 p.m. $45-$60. Suntrust Plaza, 303 Peachtree St., suite C-105, Atlanta. www.emprendedoresusa.org

Ejercítate con zumba

El condado de Gwinnett ofrece sesiones de zumba con expertos para toda la familia. 31 de mayo, 5:30-6:30 p.m. Gratis. Sweet Water Park, 800 Bethesda School Rd., Lawrenceville. 770.822.3197 y www.livehealthygwinnett.com

Clases de inglés

La Asociación Latinoamericana ofrece clases de inglés para adultos. Comienzan el 6, 15 y 16 de mayo. Lunes o jueves, 9:30 a.m.-4 p.m.; sábados, 9:30 a.m.-12:30 p.m. y 1-4 p.m. $130 (lunes o jueves) y $105 (sábados) 2750 Buford Hwy., Atlanta. 404.638.0393 y www.thelaa.org

Cursos de computación

La Asociación Latinoamericana ofrece cursos sabatinos de Windows Basic, Word, Email/Internet y Excel. Comienzan el sábado 6 de mayo. Lunes o jueves, 9:30 a.m.-4 p.m. 2750 Buford Hwy., Atlanta. 404.638.0393 y www.thelaa.org

Taller de finanzas personales

El Centro Hispano para la Excelencia Financiera de ClearPoint Credit Counseling Solutions da un taller sobre cómo manejar mejor las finanzas 8 y 15 de mayo, 8:30-11:30 a.m. Gratis. Asociación Latinoamericana, 2750 Buford Hwy., Atlanta. 1.877.705.3167, extensión 7091.

Taller para buscar empleo

La Asociación Latinoamericana ofrece un taller para buscar empleo. Martes, 10-11:30 a.m. Gratis. 2750 Buford Hwy., Atlanta. 404.638.0393.

Club de la tercera edad

Un grupo de mayores de 55 años para socializar, hacer manualidades, ejercicios y pasar un rato ameno. Viernes, 10 a.m.-12 m. Gratis. 2750 Buford Hwy., Atlanta. 404.638.1813.