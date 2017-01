Calendario de eventos

El tenor italiano Andrea Bocelli deleitará al público de Georgia en el Día de San Valentín con un programa que incluye su mejor repertorio de arias, música romántica y temas de su más reciente álbum Cinema. Lo acompañarán la Orquesta Sinfónica de Atlanta y Heather Headley.

Cuándo: 14 de febrero, 8 p.m.

Costo: $79-$369.

Dónde: Infinite Energy Center, 6400 Sugarloaf Pkwy., Duluth.

Info: www.infiniteenergycenter.com

BAILES

Norteño

Chihuahua Fest 2017: La Maquinaria Norteña, La Energía Norteña, Pescadores del Río Conchos, y Cheyo Carrillo, la nueva sensación juvenil del momento amenizan un baile de música norteña. 28 de enero, 8 p.m.-2 a.m. $40 (preventa). Mayores de 18 años. Atlanta Coliseum, 2075 Market St., Duluth. 1.800.668.8080 y www.ticketon.com

Mexicano /venezolano

Grupo Bryndis, Los Fugitivos, Los Caminantes y Néstor Daniel y Los Terrícolas del Nuevo Milenio amenizan un baile para celebrar el Día de San Valentín. 3 de febrero, 10 p.m.-3 a.m. $35 (preventa) Espacio Discotheque, 6100 Live Oak Pkwy., Norcross. www.lulutickets.com

CONCIERTOS

Peruana

Concierto de la intérprete peruana Rosa Flor ‘La Diosa blanca de la música negra’. Los cantantes locales Wilma Cevallos y Ervin Cevallos son sus artistas invitados. 28 de enero, 8 p.m.-2 a.m. $35. JC Event Hall, 5775 Jimmy Carter Blvd., suite 250, Norcross. 770.449.6102 y 404.438.8124.

Salsa

Gilberto Santa Rosa brindará un concierto para festejar el Día del Amor y la Amistad. Le abrirá su show el grupo El Kartel. 10 de febrero, 10 p.m.-3 a.m. $45 (preventa). Imperial Ballroom, 6100 Live Oak Pkwy., Norcross. 770.491.8005 y www.lulutickets.com

Hip Hop

Akwid, el grupo de hip hop conformado por los hermanos mexicanos Francisco ‘AK’ y Sergio ‘Wikid’ Gómez en concierto. Le abrirá el show Kid City, y Tumba Puertas. 11 de febrero, 10 p.m.-3 a.m. $20 (preventa) Las Perlas Discotheque, 3473 Old Norcross Rd., Duluth. 770.837.2765.

Salsa/Vallenato

Salsenato 2: David Pabón y Osmar Pérez y Los Chiches Vallenatos amenizan un concierto para celebrar el Día de San Valentín. 11 de febrero, 9 p.m.-3 a.m. $35 y $55 (VIP) Conga’s Bar & Grill, 3750 Venture Dr., Duluth. 404.493.2605 y www.ticketon.com

Reggaetón

El cantante colombiano Maluma se presentará en concierto. 12 de marzo, 7 p.m. $49 -$109. Fox Theatre, 660 Peachtree St., Atlanta. 404.881.2100 y www.foxtheatre.org

ESPECTÁCULOS

Shows para niños

Wild Kratts Live!: los hermanos Chris y Martin Kratt, creadores del popular programa de TV infantil de PBS, ofrecerán tres funciones del show que muestra a los niños las asombrosas capacidades de los animales. 27 y 28 de enero. Viernes, 6:30 p.m.; sábado, 1 y 4:30 p.m. $27-$97. Cobb Energy Performing Arts Centre, 2800 Cobb Galleria Pkwy., Atlanta. www.cobbenergycentre.com

Comedia

El humorista mexicano Javier Carranza ‘El Costeño’ brindará una velada de buen humor para festejar el Día de San Valentín. Ademas, se presentará Luzzy Show y su Lluvia de Estrellas. 10 de febrero, 9 p.m.-3 a.m. $30 (preventa). Las Perlas Marisquería, 3473 Old Norcross Rd., Duluth. 404.441.9715.

Actividades familiares

Wild Winter Days: El Zoológico de Atlanta ofrece un descuento especial en estas últimas semanas de invierno. Entre sus principales habitantes destacan los pandas gemelos de cuatro meses de edad Ya Lun y Xi Lun. Hasta el 28 de febrero. 9:30 a.m.-4:30 p.m. $15.99. 800 Cherokee Ave., Atlanta. 404.624.9453 y www.zooatlanta.org

Snow Mountain: divertidas atracciones sobre nieve como Avalanche Alley, Little Angels y Snow Zone. Hasta el 26 de febrero, 10 a.m.-7 p.m. $28 y $49.95. Stone Mountain Park, U.S. Highway 78 East, Exit 8, Stone Mountain. www.stonemountainpark.com

Marionetas

The Adventures of Mighty Bug: la tranquilidad de Bugville, una pequeña comunidad de insectos felices y bailarines está en peligro. ¿Podrá Mighty Bug, el superhéroe del pueblo evitar que la villana Scorpiana y su grupo de truhanes lo ataquen? Hasta el 12 de marzo. Martes a viernes, 10 y 11:30 a.m.; sábados, 12 y 2 p.m.; domingos, 1 y 3 p.m. $20.50 y $10.25 (socios del museo). Center for Puppetry Arts, 1404 Spring St., Atlanta. 404.873.3391 y www.puppet.org

CINE

Estrenos

Split: el maestro del terror psicológico M. Night Shyamalan vuelve con esta cinta que trata sobre un hombre (James McAvoy) con 24 personalidades diferentes que rapta a tres chicas y lucha internamente contra su desorden mental. Estreno: 27 de enero.

AGENDA COMUNITARIA

Oportunidad de empleo

Randstaff Staffing reclutará personal para puestos de oficina, logística, servicio al cliente y manufactura. 27 de enero, 10 a.m.-12 m. Asociación Latinoamericana, 2750 Buford Hwy., Atlanta. 404.638.0393 y kengram@thelaa.org

Feria de salud familiar

Se realizarán análisis de salud gratuitos para toda la familia de diabetes, colesterol, glucosa, VIH, presión sanguínea, del riñón, osteoporosis, algunos tipos de cáncer, entre otros. Además, habrá información y ayuda para casos de violencia doméstica, adicciones y alcoholismo. Se requiere reservar cupo con anticipación. 28 de enero, 9 a.m.- 3 p.m. Iglesia de San Patricio, 2140 Beaver Ruin Rd., Norcross. 770.448.2028 Ext. 115.

Feria educativa

Feria de educación latina: la Asociación Latinoamericana invita a esta feria sobre servicios y recursos disponibles para la educación de jóvenes latinos. Además, habrá análisis médicos y libros gratuitos, e información sobre becas, programas académicos y servicios legales de inmigración. 28 de enero, 10 a.m.-2 p.m. Gratis. Atlanta Metropolitan State College, 1640 Metropolitan Pkwy., Atlanta. 404.638.0393 y apascual@thelaa.org