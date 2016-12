Calendario de eventos

Cultura hispana brillará en desfile de Navidad

Bandas de música y carrozas alegóricas de múltiples países y asociaciones participarán en el Primer Desfile Internacional Navideño de Chamblee con la participación especial de Raúl de Molina (El Gordo y la Flaca) Entre los participantes latinos figuran Talento Latino, Miss Hermosa Latina, la Banda de Marcha Panameña de Atlanta (foto) y la Asociación Cultural Peruana Aklla Sumaq.

Cuándo: 11 de diciembre, 10 a.m.

Costo: Gratis.

Dónde: Comenzará en el colegio St. Pius y terminará en Plaza Fiesta.

Info: www.facebook.com/plazafiestaatlanta

CONCIERTOS

Salsa/Latin Jazz

La orquesta Havana D’ Primera, dirigida por Alexander Abreu, ofrecerá un concierto de ritmos afrocubanos en el marco del Quinto Mundial de la Salsa. 9 de diciembre, 8 p.m. $50. Hotel Marriott Marquis,265 Peachtree Center Ave., Atlanta. 404.402.1405 y www.worldsalsachampionships.com

Bachata

El dominicano Zacarías Ferreira en concierto. 9 de diciembre, 9 p.m. $35 (primeros 200 boletos) Espacio Discotheque, 6100 Live Oak Pkwy., Norcross.

770.491.8005 y www.lulutickets.com

Vallenato

El cantautor colombiano de música vallenata Nelson Velásquez en concierto. 9 de diciembre, 9 p.m.-3 a.m. $35 (preventa) Congas bar & Grill, 3750 Venture Dr., Duluth. www.tickeri.com

Salsa

José Alberto ‘El Canario’ e Ismael Miranda cierran con un concierto el Quinto Mundial de la Salsa. 10 de diciembre, 8 p.m. $65. Hotel Marriott Marquis,265 Peachtree Center Ave., Atlanta. 404.402.1405 y www.worldsalsachampionships.com

ESPECTÁCULOS

Comedia/Imitaciones

El comediante mexicano Luis de Alba presenta su show de comedia. También estará Luzzy y su show Lluvia de artistas. 9 de diciembre, 9 p.m.-3 a.m. $30 (primeros 500 boletos). Coco Cabana, 4073 Lavista Rd, Tucker. 770.771.8385 y www.lulutickets.com

Comedia/Gaitas venezolanas

Parranda Navideña 2016: Er Conde vuelve con su show cómico Desbocado. Ademas, Juan Carlos y su Swing Gaitero brindará un concierto musical. 17 de diciembre, 9 p.m.-3 a.m. $35 (preventa). Las Perlas Discotheque, 3473 Old Norcross Rd., Duluth. 404.990.0851.

Libros/firma de autógrafos

La escritora colombiana Paola B. Sur presentará su novela de ficción/fantasía El lago de los milagros. 18 de diciembre, 11 a.m.-1 p.m. Gratis. JavaVino, 579 N. Highland Ave., Atlanta. 404.577.8673 y www.javavino.com

Show de títeres

Rudolph the Red-Nosed Reindeer: historia de Rodolfo, el reno de la nariz roja que sueña con ayudar a Santa Claus en su repartición de juguetes a los niños. Hasta el 31 de diciembre. Martes a viernes, 10 y 11:45 a.m.; sábados, 12 y 2 p.m.; domingos, 1 y 3 p.m. $16. Center for Puppetry Arts, 1404 Spring St., Atlanta. 404.873.3391 y www.puppet.org

Priscila La Cochinita Rosa

Desde 1953 este trenecito ha divertido a miles de niños. El recorrido recrea una aventura a través de sus populares historietas junto a sus amiguitos. Hasta el 1 de enero. Lunes a viernes, 10 a.m.-8 p.m.; sábados,10 a.m.-9 p.m.; domingos, 12-6 p.m. 27 de noviembre ,11 a.m.-7 p.m. $3-$7.50. Macy’s Lenox Square, 3393 Peachtree Rd., Atlanta. www.simon.com/mall/lenox-square

Pistas de patinaje sobre hielo

Centennial Olympic Park Ice Rink: alberga a 200 personas a la vez. Hasta el 8 de enero. $12 (90 minutos, con renta de patines) 265 Park Ave. W Northwest, Atlanta. www.centennialpark.com

The Rink at Park Tavern: su pista alberga cómodamente a 150 personas a la vez. Desde el 24 de noviembre. $20 incluye renta de patines. Park Tavern Garden Tent, 500 10th St., Atlanta. www.parktavern.com/about/swarink/

Actividades familiares

Snow Mountain: ofrece divertidas atracciones sobre nieve como Avalanche Alley, Little Angels, y Snow Zone para los más chiquitos. Hasta el 26 de febrero, 10 a.m.-7 p.m. $28 y $49.95. Stone Mountain Park, U.S. Highway 78 East, Exit 8, Stone Mountain. www.stonemountainpark.com

Atracciones Invernales

Winter Wonderland: Celebrations & Traditions Around the World: el Museo de Historia Natural Fernbank monta esta exposición con más de 30 arbolitos de Navidad de diversos países, incluyendo Chile, México y Venezuela. Hasta el 8 de enero. Lunes a sábados, 10 a.m.-5 p.m.; domingos, 12-5 p.m. $16-$18. 767 Clifton Rd., Atlanta. 404.929.6300 y www.fernbankmuseum.org

TEATRO

Obras navideñas para niños

Twas the Night Before Christmas: Piccadilly Puppets presenta su clásico cuento clásico navideño, en el que un ratoncito cuenta su versión de lo ocurrido en Navidad. 10 de diciembre, 10 y 11:30 a.m. $7. Aurora Children’s Playhouse del Aurora Theatre, 128 East Pike St., Lawrenceville. 678.226.6222 y www.auroratheatre.com

Madeline’s Christmas: comedia musical, en inglés, inspirada en el clásico infantil navideño sobre Madeline y sus amiguitas residentes en un internado parisino. Hasta el 31 de diciembre. Martes a jueves y sábados, 1, 3:30 y 8:30 p.m.; domingos a martes, 1, 3:30 y 6 p.m. $12 (niños) y $15 (adultos) Horizon Theatre, 1083 Austin Ave., Atlanta. 404.584.74507 y www.horizontheatre.com

CINE

Estrenos

Slash: Divertida e inteligente comedia sobre Neil (Michael Johnston), un tímido estudiante de high school que no tiene amigos y cuyo escape social son sus escritos sobre el héroe de un popular programa de ciencia ficción. Cuando su compañera Julia (Hannah Marks) le anima a publicar sus historias en una página erótica en Internet, su vida toma un giro diferente.

Estreno: 9 de diciembre.

AGENDA COMUNITARIA

Talleres

WellCare of Georgia y la Asociación Latinoamericana ofrecen información sobre seguros de salud. 9 de diciembre, 9-11 a.m. Gratis.2750 Buford Hwy., Atlanta. 404.870.7700 y www.thelaa.org

Bazar Navideño Venezolano

Venezolanos en Georgia organiza su 2do. Bazar Navideño, que incluirá venta de comida, ropa, bisutería, carteras y otros artículos. 10 de diciembre, 10 a.m.-6 p.m. Las Perlas Bar & Grill, 3473 Old Norcross Rd., Duluth. 678.754.1062.

Día del Migrante

El Consulado General de Ecuador en Atlanta celebra el Día del Migrante con una jornada de información migratoria para ecuatorianos, vivencias y anécdotas, música y danzas folclóricas. 16 de diciembre, 7 p.m. Gratis. 3495 Piedmont Rd., edificio 12, suite 105, Atlanta. 404.841.2282 y 2276 y http://atlanta.consulado.gob.ec