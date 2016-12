Calendario de eventos

Gigante de América y Banda Machos amenizarán un baile en el Atlanta Coliseum

Lupe Esparza y sus compañeros de El Gigante de América, antes Bronco amenizarán un baile con sus grandes éxitos. Además, alternarán Banda Machos, Triny y La Leyenda, y Palomo. Mayores de 18 años.

Cuándo: 3 de diciembre, 8 p.m.-2 a.m.

Costo: $35 (preventa)

Dónde: Atlanta Coliseum, 2075 Market St., Duluth.

Info: 678.412.5257 y www.ticketon.com

CONCIERTOS

Bachata

El dominicano Zacarías Ferreira en concierto. 9 de diciembre, 9 p.m. $35 (primeros 200 boletos) Espacio Discotheque, 6100 Live Oak Pkwy., Norcross. 770.491.8005 y www.lulutickets.com

Vallenato

El cantautor colombiano de música vallenata Nelson Velásquez en concierto. 9 de diciembre, 9 p.m.-3 a.m. $35 (preventa) Congas bar & Grill, 3750 Venture Dr., Duluth. www.tickeri.com

Coro infantil

El Coro de Niños de Spivey Hall, conformado por 170 chicos, brindará un recital con piezas navideñas. 9 de diciembre, 7 p.m. $25. Spivey Hall, Clayton College & State University, 2000 Clayton State Blvd., Morrow. www.spiveyhall.org

ESPECTÁCULOS

Comedia/Imitaciones

El comediante mexicano Luis de Alba presenta su show de comedia. También estará Luzzy y su show Lluvia de artistas. 9 de diciembre, 9 p.m.-3 a.m. $30 (primeros 500 boletos) Coco Cabana, 4073 Lavista Rd, Tucker. 770.771.8385 y www.lulutickets.com

Comedia/Gaitas venezolanas

Parranda Navideña 2016: Er Conde vuelve con su show cómico Desbocado. Ademas, Juan Carlos y su Swing Gaitero brindará un concierto musical. 17 de diciembre, 9 p.m.-3 a.m. $35 (preventa) Las Perlas Discotheque, 3473 Old Norcross Rd., Duluth. 404.990.0851.

Libros/firma de autógrafos

La escritora colombiana Paola B. Sur presenta el lanzamiento de su novela de ficción/fantasía El lago de los milagros. Cuenta la historia del bien y el mal en el reino de Lubathar donde su sacerdotisa suprema Agatha mantiene el balance del mundo de los humanos y un universo paralelo habitado por las criaturas de los sueños. 18 de diciembre, 11 a.m.-1 p.m. Gratis. JavaVino, 579 N. Highland Ave., Atlanta. 404.577.8673 y www.javavino.com

Show de títeres

Rudolph the Red-Nosed Reindeer: historia de Rodolfo, el reno de la nariz roja que no es bien visto en su escuela y sueña con ayudar a Santa Claus en su repartición de juguetes a los niños. Hasta el 31 de diciembre. Martes a viernes, 10 y 11:45 a.m.; sábados, 12 y 2 p.m.; domingos, 1 y 3 p.m. $16. Center for Puppetry Arts, 1404 Spring St., Atlanta. 404.873.3391 y www.puppet.org

Priscila La Cochinita Rosa

Desde 1953 este trenecito ha divertido a miles de niños. El recorrido recrea una aventura a través de sus populares historietas junto a sus amiguitos. Hasta el 1 de enero. Lunes a viernes, 10 a.m.-8 p.m.; sábados,10 a.m.-9 p.m.; domingos, 12-6 p.m. 27 de noviembre ,11 a.m.-7 p.m. $3-$7.50. Macy’s Lenox Square, 3393 Peachtree Rd., Atlanta. www.simon.com/mall/lenox-square

Pistas de patinaje sobre hielo

Centennial Olympic Park Ice Rink: alberga a 200 personas a la vez. Hasta el 8 de enero. $12 (90 minutos, con renta de patines) 265 Park Ave. W Northwest, Atlanta. www.centennialpark.com

The Rink at Park Tavern: su pista alberga cómodamente a 150 personas a la vez. Desde el 24 de noviembre. $20 incluye renta de patines. Park Tavern Garden Tent, 500 10th St., Atlanta. www.parktavern.com/about/swarink/

Actividades familiares

Snow Mountain: ofrece divertidas atracciones sobre nieve como Avalanche Alley, Little Angels, y Snow Zone para los más chiquitos. Hasta el 26 de febrero, 10 a.m.-7 p.m. $28 y $49.95. Stone Mountain Park, U.S. Highway 78 East, Exit 8, Stone Mountain. www.stonemountainpark.com

TEATRO

Obras navideñas para niños

Santa’s Missing Mail: All Hands Productions regresa con su clásico cuento de títeres navideño sobre el malvado ladrón Ominous Crook y su ayudante que están empeñados en robarle las cartas a Santa Claus para evitar que los niños reciban sus juguetes y arruinar la Navidad. 3 de diciembre, 10 y 11:30 a.m. $7.Aurora Children’s Playhouse del Aurora Theatre, 128 East Pike St., Lawrenceville. 678.226.6222 y www.auroratheatre.com

Madeline’s Christmas: comedia musical, en inglés, inspirada en el clásico infantil sobre Madeline y sus amiguitas residentes en un internado parisino. Cuando un extraño aparece, las niñas vivirán una aventura navideña inolvidable. 3-31 de diciembre. Martes a jueves y Sabados, 1, 3:30 y 8:30 p.m.; domingos a martes, 1, 3:30 y 6 p.m. $12 (niños) y $15 (adultos) Horizon Theatre, 1083 Austin Ave., Atlanta. 404.584.74507 y www.horizontheatre.com

Monólogo

A Christmas Carol: Anthony Rodríguez regresa en su décima temporada para presentar este monólogo que compila historias clásicas navideñas de Charles Dickens. Hasta el 23 de diciembre. Diversos horarios. $20-$30. Aurora Theatre, 128 East Pike St., Lawrenceville. www.auroratheatre.com

CINE

Estrenos

Jackie: el chileno Pablo Larraín dirige este drama que estelariza Natalie Portman como la icónica ex Primera Dama estadounidense Jacqueline Bouvier Kennedy. La trama se desarrolla días después del asesinato de su esposo John F. Kennedy y muestra la lucha que mantuvo para preservar el legado del famoso presidente.

Estreno: 2 de diciembre.

AGENDA COMUNITARIA

Conferencia

Del amor tóxico al amor saludable: el psicólogo y autor del libro El amor, así de simple… y así de complicado, Ramón Torres dictará esta conferencia. 3 de diciembre, 3 p.m. $15. Cobb Gallery Centre, salón 103, 2 Galleria Pkwy., Atlanta. www.facebook.com/PsicologoRamonTorres/

Celebraciones navideñas

Noche de velas: el Teatro Aurora presenta su tercera edición de esta tradición colombiana que marca el inicio de las festividades de Navidad que incluye música, comida y una velita al anochecer. Se recomienda donar un juguete o una lata de comida que se donarán a asociaciones que ayudan a niños y familias de escasos recursos. 7 de diciembre, 6 p.m. Gratis. 128 East Pike St., Lawrenceville.

www.auroratheatre.com