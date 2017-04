Calendario de eventos

Espinoza Paz se presentará esta noche en Dalton

Tras un receso de los escenarios en Georgia, vuelve ‘El cantautor del pueblo’ al Centro de Convenciones de Dalton, con sus más recientes temas que incluye su álbum con mariachi No pongan esas canciones. Además, alternará Banda Roja, y Los Pescadores del Río Conchos.

Cuándo: 1 de abril, 10 p.m.-3 a.m.

Costo: $40 (primeros mil boletos)

Dónde: 2211 Dug Gap Battle Rd., Dalton.

Info: 404.441.9715.

BAILES

Mexicanos

Gerardo Ortiz, ‘El Coyote’, y Traviezos de la Zierra amenizan un baile. 1 de abril, 8 p.m.-3 a.m. $40 (preventa) Atlanta Coliseum, 2075 Market St., Duluth. 678.473.1000 y www.ticketon.com

Baile con la legendaria orquesta mexicana Internacional Carro Show. Ademas, se presenta Perikitos de la Sierra. 1 de abril, 10 p.m.-3 a.m. Precios populares. El Camaleón Night Club, 723 Sandtown Rd., Marietta. 770.419.2011.

Bachata

El bachatero dominicano Marino Castellanos amenizará un baile. 8 de abril, 10 p.m.-3 a.m. $20 (preventa) Cafe Dominican, 4650 Jimmy Carter Blvd., Norcross. 770.723.3784.

CONCIERTOS

Jazz latino/Salsa

El legendario pianista puertorriqueño Eddie Palmieri y su orquesta brindará un concierto. 1 de abril, 8 p.m. $40-$75. Rialto Center for the Arts, 80 Forsyth St., Atlanta.404.413.9849 y http://rialto.gsu.edu

Clásica/Arias/Tenores

Il Volo: Notte Magica – A Tribute To The Three Tenors: El trío italiano Il Volo brinda este concierto acompañado de la Orquesta Sinfónica de Atlanta con un programa que incluye los temas de su cuarto álbum grabado en vivo y que rinde tributo a los tres grandes tenores: Plácido Domingo, Luciano Pavarotti y José Carreras. 3 de abril, 7:30 p.m. $49-$126. Atlanta Symphony Hall, 1280 Peachtree St., Atlanta.404.733.4900 y www.atlantasymphony.org

Pop/Romántico

El trio de pop mexicano Reik en concierto. 14 de abril, 8 p.m. $45-$75. The Tabernacle, 152 Luckie St., Atlanta. 404.659.9022 y www.tabernacleatl.com

ESPECTÁCULOS

Ferias/Festivales

35ava Feria de Atlanta: entre sus atracciones se incluye la Doble Rueda de la Fortuna (90 pies de altura), la Casa de Cristal de Mardi Gras y el roller coaster Ring of Fire. Hasta el 5 de abril. Lunes a viernes, 5-10 p.m.; sábados y domingos, 1-11 p.m. $3-$8, y $1 (niños entre 2 y 11 años). Estacionamiento gris de Turner Field, 655 Central Ave., Atlanta. www.atlantafair.com

Espectáculo de danzas argentinas

Che Malambo: la compañía masculina de danza argentina dará un show con sus energéticas coreografías de las tradicionales danzas folclóricas que surgió en la pampa en el siglo XVII y que recrea un duelo entre gauchos. 8 de abril, 8 p.m.$35-$65. Rialto Center for the Arts, 80 Forsyth St.,Atlanta. 404.413.9849 y http://rialto.gsu.edu

Demostración de salsa

Salsa con estilo: show de los campeones mundiales de salsa. 8 de abril, 10 p.m.-3 a.m. $10. Congas Bar & Grill, 3750 Venture Dr., Duluth. 404.493.2605.

CINE

Estrenos

The Boss Baby: cinta de dibujos animados que se centra en la importancia de la familia. El divertido film cuenta las ocurrencias que pasan por la mente de un niño de 7 años (Miles Christopher Bakshi/Tobey Maguire)

cuando su mamá da a luz a su hermanito menor (Alec Baldwin) y se apodera por completo de su hogar.

Estreno: 31 de marzo.

AGENDA COMUNITARIA

Conferencia de LULAC

Conferencia Nacional de la Mujer: Mujeres unidas, una voz unida: La Liga de Ciudadanos Unidos latinoamericanos (LULAC) organiza esta conferencia que se enfoca en la importancia de la unión de las mujeres. 31 de marzo y 1 de abril. Viernes, 6-9 p.m. y sábado, 7 a.m.-2 p.m. Gratis. The Westin Peachtree Plaza, 210 Peachtree St., Atlanta.202.833.6130 y www.lulac.org

Recaudación de fondos

La comunidad peruana organiza un evento de recaudación de fondos para enviar a damnificados por un reciente desastre natural en Perú. Se degustarán platillos y habrá entretenimiento en vivo. 2 de abril, 11 a.m.-7 p.m. Donación: $10. La Casa Sport Bar, 3747 Buford Hwy., Atlanta. 678.755.3651.

Expo/Feria de Trabajo para Jóvenes

Youth ROCK! EXPOsed: WorkSource DeKalb organiza una serie de talleres para que jóvenes se preparen para presentar solicitudes de trabajo de verano. Además habrá una feria de trabajo y ayuda para buscar becas. Se requiere previa registración ya que el cupo es limitado. 3 y 4 de abril, 9 a.m.-4 p.m. Gratis. Georgia Piedmont Technical College Conference Center, 495 North Indian Creek Rd., Clarkston. 404.687.3400 y www.bit.do/youthrock

Foros

Casa de Fe y Alianza Comunitaria organizan un foro acerca de los derechos como inmigrante al momento de comprar casa. 8 de abril, 6 p.m. Gratis. 550 Pleasant Hill Rd., suite A 201, Lilburn. www.lacasadefe.org

Servicios consulares de México

El Consulado General de México en Atlanta organiza jornadas sabatinas para expedir pasaportes, matrículas consulares, registro de nacimiento, credencial de elector, entre otros documentos. Además, se ofrecen pruebas médicas, consultoría de inmigración, entre otros servicios gratuitos. Para tramitar los documentos se requiere hacer previa cita. 8 de abril, 8 a.m.-4 p.m. 1700 Chantilly Dr., Atlanta. 1.877.639.4835 y https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal

Clases de inglés conversacional

La Biblioteca Pública de East Roswell ofrece clases de inglés conversacional como segundo idioma. Todos los jueves hasta el 18 de mayo, 10:30a.m.-12:30 p.m. 2301 Holcomb Bridge Rd., Roswell. 404.613.4050.

Taller para buscar empleo

La Asociación Latinoamericana ofrece un taller para buscar empleo. Martes, 10-11:30 a.m. Gratis. 2750 Buford Hwy., Atlanta. 404.638.0393 y www.thelaa.org