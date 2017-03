Calendario de eventos

BAILES

Mexicanos

Los Temerarios engalanan un baile con su gran repertorio. 25 de marzo, 8 p.m.-3 a.m. $40. Atlanta Coliseum. 2075 Market St., Duluth. www.ticketon.com

Baile con El Bebeto, Buknas de Culiacán y Colmillo Norteño. 25 de marzo, 10 p.m.-3 a.m. Royal Antro Night Club, 7490 Old National Hwy., Riverdale. $45 (preventa). 678.733.7490.

Banda Roja, Los Pajaritos de Guerrero, Ritmo Alegre, Zertero Norte y Sonido Milenio amenizan un baile.31 de marzo, 9 p.m.-3 a.m. $35 (preventa). Espacio Discoteque, 6100 Live Oak Pkwy., Norcross. 404.458.5955 y www.espacioatl.com

Baile con la legendaria orquesta mexicana Internacional Carro Show. Ademas, se presenta Perikitos de la Sierra. 1 de abril, 10 p.m.-3 a.m. Precios populares. El Camaleón Night Club, 723 Sandtown Rd., Marietta. 770.419.2011.

CONCIERTOS

Pop mexicano

Ya están a la venta los boletos para el concierto que dará el grupo mexicano de pop Reik, que interpretará los temas de su más reciente álbum DES/AMOR así como sus grandes éxitos. El concierto es para todas las edades. 14 de abril, 8 p.m. $45-$75. The Tabernacle, 152 Luckie St., Atlanta.404.659.9022 y www.tabernacleatl.com

Urbano/Reggaetón

Plan B, el dúo puertorriqueño conformado por Chencho y Maldy, en concierto. 24 de marzo, 10 p.m.-3 a.m. $45. Espacio Discoteque, 6100 Live Oak Pkwy., Norcross. www.espacioatl.com

Salsa/Guaracha/Gaita

El venezolano Argenis Carruyo, ‘El Volcán de América’, dará un concierto acompañado por el grupo Pentagrama Show. 25 de marzo, 9 p.m.-3 a.m. $35 (preventa). Las Perlas Discotheque, 3473 Old Norcross Rd., Duluth. 404.990.0851.

Boleros

El cantante peruano Iván Cruz, ‘El ídolo del bolero’, en concierto junto a Zavala Swing y Luis Franco Morey. 25 de marzo, 8 p.m. $35.Contigo Perú Sports Bar & Grill, 1241 Indian Trail Lilburn Rd., Norcross. 646-421-0909 y www.tickeri.com

ESPECTÁCULOS

Lucha Libre mexicana

Mucha Lucha Atlanta 11: Apocalipsis: Dr. Wagner Jr. se enfrentará a Psycho Clown. Además, se presentarán Penta Zero M., Mr. 450, Rey Horus, Vary Morales, Poder Nocturno, Serpentico, A. Theory, y Alex Cruz, entre otros luchadores. 26 de marzo, 4:30 p.m. $20 (niños) y $35 (adultos). Espacio Discotheque, 6100 Live Oak Pkwy., Norcross. 678.334.9121 y www.muchaluchatl.com

Marionetas

The Dragon King: obra de marionetas sobre una abuelita china que durante una terrible sequía baja al fondo del mar para charlar con el Rey Dragón y saber por qué impide la lluvia. Hasta el 2 de abril. Martes a viernes, 10 y 11:30 a.m.; sábados, 11 a.m., 1 y 3 p.m.; domingos, 1 y 3 p.m. $20.50. Center for Puppetry Arts, 1404 Spring St., Atlanta. 404.873.3391 y www.puppet.org

Ferias/Festivales

Tercer Festival del Árbol del Cerezo de Brookhaven: artesanías, exhibición de autos clásicos, comida, trucos de perros adiestrados, desfile y diversiones para mascotas caninas, y música en vivo, incluyendo.25 y 26 de marzo. Sábado, 6 a.m.-6 p.m.; domingo, 11 a.m.-6 p.m. Gratis. Blackburn Park, 3493 Ashford Dunwoody Rd., Brookhaven.www.brookcherryfest.org

35ava Feria de Atlanta: entre sus atracciones se incluye la Doble Rueda de la Fortuna (90 pies de altura), la Casa de Cristal de Mardi Gras y el roller coaster Ring of Fire. Hasta el 5 de abril. Lunes a viernes, 5-10 p.m.; sábados y domingos, 1-11 p.m. $3-$8, y $1 (niños entre 2 y 11 años). Estacionamiento gris de Turner Field, 655 Central Ave., Atlanta. www.atlantafair.com

CINE

Estrenos

CHiPs: adaptación a la pantalla grande de la popular serie de TV de 1980 y 1990 sobre agentes de la patrulla motorizada de California. La protagonizan Michael Peña y Dax Shepard. Estreno: 24 de marzo.

AGENDA COMUNITARIA

Foros

La Asociación Latinoamericana presenta un foro sobre la discriminación en la vivienda. 23 de marzo, 6-8 p.m. Gratis. 2750 Buford Hwy., Atlanta. 404.638.0393 y cmunoz@thelaa.org

Conferencia de LULAC

Conferencia Nacional de la Mujer: Mujeres unidas, una voz unida: La Liga de Ciudadanos Unidos latinoamericanos (LULAC) organiza esta conferencia que se enfoca en la importancia de la unión de las mujeres. 31 de marzo y 1 de abril. Viernes, 6-9 p.m. y sábado, 7 a.m.-2 p.m. Gratis. The Westin Peachtree Plaza, 210 Peachtree St., Atlanta.202.833.6130 y www.lulac.org

Tardes familiares en la biblioteca

La Biblioteca Pública de Ponce de Leon ofrece una velada familiar con shows de títeres, de magia, narración de cuentos y más diversión. 25 de marzo, 3:30 p.m. Gratis. 980 Ponce de Leon Ave., Atlanta. 404.885.7820.

Feria de empleo

La agencia PrideStaff entrevistará en la Asociación Latinoamericana a candidatos para varias posiciones. Interesados deben tener permiso de trabajo, conocimiento básico de inglés y llevar currículum. 31 de marzo, 10 a.m.-1 p.m. 2750 Buford Hwy., Atlanta. 404.638.0393 y www.thelaa.org

Servicios consulares de México

El Consulado General de México en Atlanta organiza jornadas sabatinas para expedir pasaportes, matrículas consulares, registro de nacimiento, credencial de elector, entre otros documentos. Además, se ofrecen pruebas médicas, consultoría de inmigración, entre otros servicios gratuitos. Para tramitar los documentos se requiere hacer previa cita. 8 de abril, 8 a.m.-4 p.m. 1700 Chantilly Dr., Atlanta. 1.877.639.4835 y https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal

Clases de inglés conversacional

La Biblioteca Pública de East Roswell ofrece clases de inglés conversacional como segundo idioma. Todos los jueves hasta el 18 de mayo, 10:30a.m.-12:30 p.m. 2301 Holcomb Bridge Rd., Roswell. 404.613.4050.

Taller para buscar empleo

La Asociación Latinoamericana ofrece un taller para buscar empleo. Martes, 10-11:30 a.m. Gratis. 2750 Buford Hwy., Atlanta. 404.638.0393 y www.thelaa.org