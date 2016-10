Busca a chica que conoció en festival de música y se vuelve viral (FOTO Y VIDEO)

Un chico llamado Alex conmocionó a las redes sociales tras publicar un cartel con un mensaje para Paty, una joven que conoció el este sábado durante un festival de música en Monterrey, Nuevo León, y que ahora busca desesperadamente.

“Nos conocimos en el Live Out el sábado en la noche. No recuerdo tu apellido y no te encuentro en Facebook, perdí mi cel ese mismo día que nos conocimos y no tengo manera de encontrarte, fue de las mejores noches y quiero volver a vivirla.

“Voy a ir al concierto de los Claxons y decidí comprarte un boleto para que me acompañes, el concierto es el 5 de noviembre y si no te encuentro antes para invitarte en persona te digo por aquí que me encantaría ir contigo”, se lee en la publicación escrita a mano y colocada en un poste de la Ciudad.

El mensaje provocó decenas de comentarios en Twitter, cuyos usuarios incluso crearon hashtags como #TodosSomosAlex, #TengoDosBoletos y #BuscandoAPaty.

La banda Los Claxons se solidarizó con el joven y compartió el mensaje en su cuenta de Twitter; y un video para Paty.