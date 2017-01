Buen humor mexicano en ‘Un padre no tan padre’

La actriz mexicana Jacqueline Bracamontes forma parte del elenco de la divertidísima y emotiva comedia romántica Un padre no tan padre, que aborda temas de amor, respeto y valores familiares, y que este fin de semana se estrena en Estados Unidos, incluyendo tres salas de cine en Atlanta.

Un padre no tan padre es ambientada en San Miguel de Allende y cuenta la vida de Don Servando Villegas (Héctor Bonilla), un antiguo y amargado patriarca de 85 años que es expulsado de su casa de retiro por cascarrabias, berrinchudo y ‘peleonero’.

Tras años de distanciamiento, su hijo menor Francisco (Benny Ibarra) se ve forzado a llevarlo a vivir con él, su tierna pareja Alma (Bracamontes), su talentoso hijo René (Sergio Mayer Mori) y un grupo variopinto de hippies que viven con ellos. Las costumbres de la nueva generación chocan con las de Don Servando, que sin chistar reclama con dichos, frases y refranes de doble sentido que harán reír al publico de principio a fin.

“En México aun tenemos la tradición de mantener a nuestros mayores en casa. Ellos ya nos dieron mucho y lo menos que podemos hacer es tenerlos en casa y apapacharlos”

Jacqueline Bracamontes, actriz

En una entrevista exclusiva con MundoHispánico, Bracamontes habla del filme y sus experiencias con sus compañeros actores.

MH: ¿Habías trabajado antes con Héctor Bonilla y qué significa haberlo hecho en esta comedia?

JB: Me encantó trabajar con Héctor Bonilla. Siempre he sido fan de él, pero nunca había estado cerquita ni menos trabajar con él. Cuando me dijeron que él iba a ser nuestro ‘padre no tan padre’ dije: ¡cómo que va a ser Héctor Bonilla, qué nervios y qué estrés! Con tanta personalidad y trayectoria, pues claro que impone. Desde la primera vez que lo saludé, me saludó lindo y hasta me albureó (jajaja).

MH:¿Cuál fue el albur?

JB: No, me da pena decírtelo, pero se rompió el hielo definitivamente, me tenía siempre botada de la risa. Pero también a la hora de filmar era filmar y era superserio en su papel y haciendo bien las cosas. Le aprendí muchas cosas buenas a Don Héctor.

MH: ¿Cuáles lecciones le aprendiste?

JB: La forma de ver la vida. No sé cuántos años tenga Don Héctor, pero bien vividos. Y no sabes la actitud que tiene ante la vida, parece un chavo de 40. La energía, la actitud, el positivismo te contagia y te hace sentir todavía más joven. Y por otro lado la entrega, la responsabilidad y el respeto a su trabajo es admirable. Esas cosas me las llevó en el alma.

MH: ¿Cómo te sentiste al darle ese cachetadón en una de las escenas?

JB: ¡Ay no, esa escena no sabes que trabajo me costó! Yo dije la podemos truquear y que no sea el golpe. Le pregunté: Don Héctor, ¿qué quiere que haga, le pego o mejor lo actuamos?. No, no dámela. Y yo bueno pues ok. La hicimos tres veces, tres veces le pegué, y cada vez que lo hacía le pedía perdón (jajaja).

MH: Cuéntanos sobre el guión…

JB: El guión fue un trabajo espectacular de Alberto Bremer y luego fueron embelleciendo la película aún mas con el trabajo del director Raúl Martínez. Ellos se encargaron de cuidar los diálogos y a cada uno de los personajes. Eso es el secreto: cuando algo está bien escrito es mucho mas fácil a la hora de filmar. Ya tienes el 50 por ciento, y ahora a saber llevar a los actores, y siento que nuestro director Raúl lo hizo muy bien.

MH: ¿Qué opinas del personaje cascarrabias y todo su rosario de frases y dichos coloquiales?

JB: Creo que todos tenemos algo de Don Servando o tenemos alguien en la familia que se parezca a él. Es un personaje entrañable, no sabes como lloré en una escena en la alberca al verlo sonreír; ahí me perdí de amor por Don Servando.

MH: De todas las frases de Don Servando, ¿cuál te causó mas risa?

JB: Las malas palabras se le escuchan tan bien a Don Servando, pero me encantó lo de primera advertencia, segunda advertencia; ¿qué onda con ese señor y su advertencias, de qué está hablando? (jajaja).

SIN FILTRO con Jacqueline Bracamontes:

Acerca de Benny Ibarra: “Nunca lo había visto actuar, y qué buen actor es, además de ser un gran ser humano”.

Sobre Sergio Mayer Mori: “Me sorprendió el niño Mayer, hizo un trabajo muy lindo y en su primera película. Se nota de quién es hijo, el talento lo trae en la sangre”.

Tu papá, el ‘Profe Braca’, ¿se parece a ‘Don Servando’?: “No, mi papá es un amor (jejeje), es la persona más tolerante y respetuosa”.

BREVE BIO:

Nombre: Jacqueline Bracamontes

Profesión: Actriz y conductora de TV

Nacionalidad: Mexicana

Nació: 23 de diciembre de 1979

Estado civil: Casada con Martín Fuentes y padres de tres niñas: Jacqueline (3), Carolina (2) y Renata (1)

Un padre no tan padre

Cuándo: Hasta el 10 de febrero.

Dónde: AMC Phipps Plaza 14 (3500 Peachtree Rd., Atlanta); Regal Hollywood 24 @ North I-85, 3265 NE Expressway Access Rd., Chamblee; y AMC Sugarloaf Mills 18, 5900 Sugarloaf Pkwy., Lawrenceville.

Info: www.fandango.com/unpadrenotanpadre_198614/movieoverview