Blanca Soto revela si fue despedida de Señora Acero

Blanca Soto ya está acostumbrada a que los medios la involucren en escándalos, pues asegura que si hablaran de todas sus virtudes no venderían.

Recientemente la actriz fue señalada por tener desplantes de diva y faltarle al respeto a los miembros de la producción de Señora Acero, lo que supuestamente originó que la despidieran de la serie al final de la segunda temporada.

“Yo creo que si uno vende que era superestudiosa, muy buena gente y que siempre llegaba puntual, eso no va a vender, ¿y qué hacemos?, ya me estoy acostumbrando, al principio me costaba mucho trabajo pero entendí que es parte del negocio.

“Lo importante son los jefes, los fans y lo que la gente realmente sabe, eso es lo que más importa para nosotros, pero todo estuvo bastante bien, fue maravilloso y creo que se logró el cometido, ellos están muy contentos, yo estoy muy contenta y para adelante”, declaró la actriz en entrevista vía telefónica.

Al final de la segunda temporada, su personaje de Sara Aguilar fue asesinada, para sorpresa de los espectadores, y para la tercera temporada, Señora Acero La Coyote, el papel protagónico lo asumió Carolina Miranda.

Sin embargo, la rubia aclaró que desde el principio en su contrato estaba estipulado que sólo formaría parte de las dos primera temporadas del proyecto producido por Argos Comunicación para Telemundo.

“Todo se dio muy bien, la historia así estaba planteada, ese era mi compromiso desde el primer día que firmé, dos temporadas con la serie, nunca se habló de otra cosa y siempre estuvo todo muy bien”.

Por ahora sigue radicando en Estados Unidos y está en la búsqueda de elegir el mejor proyecto para su carrera, además, está abierta a escuchar nuevas ofertas de trabajo en otras televisoras.

Mientras eso llega, Soto será la imagen de la fragancia femenina Animale Instinct, con el que transmite confianza, sensualidad y, asegura, hará despertar el lado salvaje en toda mujer que porte el seductor aroma.