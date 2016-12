Beso con J.Lo no fue el motivo de la separación de Marc Anthony, según una amiga

No fue el famoso beso entre J.Lo y Marc Anthony lo que provocó la ruptura entre el boricua y su aún esposa, Shannon de Lima, pues ellos ya estaban separados desde hacía tiempo, según ha revelado una amiga cercana de los cantantes.

Se trata de la actriz Leah Remini, quien dijo a People que “la separación había sucedido claramente mucho antes de eso (del beso)”.

Además, la amiga de Marc Anthony y Jennifer López opinó que “se trató de un beso inocente entre dos padres, dos amigos”.

Según dijo otra fuente a People, los motivos que llevaron a la separación del cantante de Shannon de Lima radican en el hecho de que él no tenía tiempo para llevar una vida de matrimonio, debido a sus múltiples compromisos laborales. Además de que él prefería llevar una vida de soltero.

Por otra parte, Remini estuvo como invitada del programa “Watch what happens live”, donde aseguró que su amiga JLo está soltera, pero enfatizó en que eso no fue motivo y para que Marc decidiera separarse de su tercera esposa.

“Absolutamente no, esa no es la razón. La separación de Marc había pasado claramente mucho antes de eso (el beso)”, aclaró.

Cabe recordar que, Remini y JLo han sido amigas por más de una década.