Belinda ¿estrena romance con Criss Angel?

Al parecer no sólo la hizo levitar, sino que ahora la lleva hasta las nubes… y es que luego de que se difundiera el video en el que el ilusionista Criss Angel hizo levitar a Belinda sobre una alberca, ahora se rumora que ambos sostienen una relación desde hace meses.

Según comentó en su programa de radio la periodista de espectáculos Shanik Berman, la actriz y cantante de origen argentino y el famoso mago están saliendo desde hace tres meses.



La pareja se conoció en julio pasado, después que la cantante visitara la ciudad de Las Vegas, Nevada, junto a algunos amigos, con quienes asistió al show de Angel.

Hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado o desmentido la noticia, pero lo que sí se sabe es que Criss es 21 años más grande que Belinda, un motivo para que la familia de la cantante rechace dicha relación, según los mismos rumores que se han desatado.

Cabe recordar que, Belinda publicó hace tres semanas en Instagram un video en el que se ve cómo Criss Angel la hizo levitar sobre una alberca.

Además, la intérprete de “Boba niña nice” declaró a la revista Vanity Fair que Giovani dos Santos no fue el amor de su vida: “El día de mañana, si me enamoro, será un amor de verdad, un amor real. Soy muy cuidadosa, no me abro con cualquier persona. Soy muy hermética y quien tenga mi corazón es porque se lo merece, porque me ha demostrado que me quiere incondicionalmente”, explicó.

Belinda acudió el fin de semana a la alfombra roja de la película Trolls, en la que prestó su voz para uno de los personajes.