Becky G se tomó el escenario del primer episodio de ‘La Banda’ en vivo por Univisión en Miami, Florida.

Luego de unas dramáticas audiciones, 16 participantes competirán por la oportunidad de ganar un lugar en un nuevo grupo musical, cumpliendo así sus sueños de ser grandes artistas en el mundo del entretenimiento Latino.

La artista con 19 años de edad cantó sus dos últimos temas: “Sola” y “Mangú” para la audiencia. “Agradecida por la vida que estoy viviendo y la gente en ella. Verdaderamente bendecida,” Becky tuiteó más tarde en la noche después de su increíble presentación.

El primer episodio regresa con la presentación de la modelo Mexicana Alejandra Espinoza, y el trío de jueces : Laura Pausini, Mario Domm y Wisin.

