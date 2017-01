Bárbara Bermudo reaparece como nadie esperaba (FOTO)

Tras una dura semana después de que se anunciara en los medios la noticia del sorpresivo despido de Bárbara Bermudo de Primer Impacto y Univisión, la conductora reapareció feliz y acompañada de sus pequeñas Sofía Andrea y Mia Andrea.

Fue su esposo, el también periodista Mario Andrés Moreno quien decidió mostrar una fotografía en la que aparece la guapa presentadora junto a sus hijas, para dejar en claro que ella se encuentra bien.

Mario Andrés compartió la foto en Instagram donde escribió unas breves palabras de agradecimiento a los amigos y seguidores de su esposa. “¡Buenos días a todos! Gracias por sus mensajes. Aquí mi Bárbara Bermudo y dos de sus princesas. Tiempo de calidad”, dijo el colombiano.

Con esto deja en claro que Bermudo está bien desde que se conociera su inesperada salida de Univisión, pues hasta ahora la puertorriqueña no se ha pronunciado, dijo la revista People en Español.

Tras la publicación los fans de Bárbara la animaron y le pidieron que no desaparezca de las redes: “Que nada te derrumbe mi querida Bárbara , eres una luchadora y gran profesional… por más grande que sea tu dolor y decepción no permitas que nadie te vea derrumbada, sigue normal en tus redes que eso es lo que la gente espera de ti”, “ánimo no todo está perdido Dios es bueno… cosas grandes vienen para ti … saludos”, “sé que es duro pero no te sientas mal porque los que perdieron fueron ellos”.

Buenos días a todos!!!! Gracias por sus mensajes, Aquí mi @barbarabermudo y dos de sus princesas #cualitytime @las_hermanas_moreno Una foto publicada por Mario Andres Moreno (@marioandresmoreno) el 14 de Ene de 2017 a la(s) 5:40 PST

Por su parte el periodista colombiano continuó publicando otras imágenes donde aparece laborando e informando de lo que está haciendo.

Gracias por la fiel sintonía a @pasalatarde1260 @caracol1260 cerramos otra semana histórica de información e invitados muy especiales en todas partes del mundo Caracol1260.com tiene todas las entrevistas para volver a escucharlas Una foto publicada por Mario Andres Moreno (@marioandresmoreno) el 14 de Ene de 2017 a la(s) 6:04 PST