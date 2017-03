Bárbara Bermudo reacciona a nominación por su Emmy (FOTO)

Bárbara Bermudo le dio una dura lección a Univisión. Y es que aunque ya no es la copresentadora de Primer Impacto, está nominada a los Emmy.

“Felicidades a mi Bárbara Bermudo que ha sido nominada al premio Emmy en la categoría Outstanding Daytime Talent”, escribió su esposo, el periodista Mario Andrés Moreno.

Por su parte Bárbara también festejó en sus redes la inesperada noticia. “Me siento muy honrada y bendecida, por esta nueva nominación al más prestigioso premio de la televisión de los Estados Unidos. Dios sabe consentir a quienes le amamos y confiamos en Él”, escribió junto a una fotografía en la que aparece vestida de rojo.

Los usuarios al conocer la noticia y desearon que ojalá ganara para que le diera una lección a Univisión por dejarla ir: “Lo Chuli sería que ganes, pa que dejes a Univisión en una pieza esos desconsiderados. Felicidades”, “Dios te esta dando lo que te mereces, felicidades Bárbara , Univision no sabe lo que perdió, pero allá no valoran el talento y la belleza, solo saben de roscas y compadrazgos”, “Felicidades en hora buena eres una Bárbara…. Pobre de Univisión”, “El tiempo de Dios siempre es perfecto! Bendiciones te lo mereces y a ver qué dice ahora Univisión”, “Univisión se lo perdió Dios te tiene algo mejor”, “Felicidades. La verdad siempre sale a La Luz . Esto corrobora la injusticia de la cadena Univisión !!! Pero que bueno que ya no eres parte de ese equipo. Tú eres más”.

Bermudo es una de las nominadas en los Premios Daytime Emmy 2017 que celebra lo mejor de la televisión matutina y vespertina, y estará compitiendo con Jackeline Cacho de “Triunfo Latino”, Tanya Charry de “El Gordo y La Flaca”, Camila Egaña de “Encuentro”, y Gaby Natale de “Super Latina”. La categoría donde está nominada es: Talento Extraordinario en un programa en español.

