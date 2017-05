Su regreso a la pantalla chica está más cerca de lo que se piensa. Y es que tras su polémica salida de Univision, Bárbara Bermudo, afirmó en una reciente entrevista con la revista People en Español, que su regreso a la televisión estaba más cerca de lo que se pensaba.

“Estamos trabajando en tres proyectos sumamente importantes para mí. Sí, me encantaría volver a la televisión. Creo que eso se va a dar muy pronto”, dijo la periodista de origen puertorriqueño al magacín.

En tus momentos de decisión es cuando se forma tu destino- Recuerda que #TUERESMAS #YOSOYMAS #LOQUEVIENEESMAS #TODOLLEGA #VUELVOCONMAS A post shared by Barbara Bermudo Oficial (@barbarabermudo) on Apr 21, 2017 at 8:19am PDT

Nunca lo olvides!! Estas lista (o)? Atrévete, sin miedo!!! Les mando un abrazo ???? y gracias por tanto cariño!! #yosoymas #nuevoscomienzos #Dela????????deDios #HAPPY A post shared by Barbara Bermudo Oficial (@barbarabermudo) on May 2, 2017 at 4:07pm PDT

Sin embargo, cuando se le preguntó una fecha específica, la presentadora no lo precisó.

“Me lo preguntan muchísimo y me encantaría volver mañana, pero me estoy tomando este tiempo para estar con mi familia, para encontrarme conmigo misma, para saber qué quiero hacer. Me siento libre para ahora hacer muchas cosas que no me dejaban hacer en lo profesional. Estoy aprovechando el momento para organizar mis ideas y para dedicarle tiempo a mis hijas, y entonces saber dónde Dios me quiere colocar”, explicó Bermudo a People en Español.

@las_hermanas_moreno ???????? y la sobrina de Mia y Camila que de cariño llamamos Bella!! @lovingyoumybella A post shared by Barbara Bermudo Oficial (@barbarabermudo) on Apr 13, 2017 at 1:03pm PDT

La antes ancla de Primer Impacto también agradeció en la entrevista a todos sus seguidores. “Aprovecho para agradecerle a todas esas personas que desde mi salida de Univisión me han apoyado, me han escrito, no se han despegado de mis redes sociales, han expresado un amor incondicional hacia mí, hacia mi familia”, manifestó.