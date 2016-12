Bailarines pelearán por la gloria del Mundial de Salsa

Después de siete años de ausencia por cambios en la organización, vuelve el Campeonato Mundial de Salsa (World Salsa Championships) para coronar a los campeones del mundo, y por primera vez Atlanta será su anfitrión el 9 y 10 de diciembre.

Esta competencia es una de las mejores en su clase porque los bailarines son invitados VIP ya sea porque son campeones en sus países o por haber ganado las mejores competencias del mundo como el World Salsa Open de Puerto Rico, el Mundial de Salsa de Cali, el World Salsa Summit y el World Latin Dance Cup, entre otras.

“Somos las Olimpiadas de la Salsa porque creamos un nuevo espacio en la TV para esta fusión entre baile, deporte y la música”

Noel Roque, presidente del World Salsa Championships

“Si al público le gusta Dancing with the Stars o So You Think You Can Dance, les encantará nuestro Mundial de Salsa porque traemos a los mejores bailarines del mundo”, dijo el puertorriqueño Noel Roque, dueño y presidente de la competencia que desde su primera edición en 2005 ha sido televisada a millones de televidentes por ESPN.

Categorías de la competencia

En esta sexta edición del Mundial de Salsa habrá cinco divisiones: Salsa On-1 (estilo Los Ángeles), On-2 (estilo mambo de Nueva York), Cabaret (incluye acrobacias y trucos), Equipos, y Mismo género.

“Hemos incluido la división de Mismo género porque hemos visto que en los congresos y fiestas sociales de salsa del mundo hay mucha demanda de parejas del mismo sexo”, explicó Roque. “En la cuarta edición del Mundial de Salsa en 2009 una pareja masculina de México compitió en otra de las categorías y quedó de tercero. Y cada vez que se suben videos en Youtube con parejas del mismo sexo bailando, los números son grandes”.

Para la joven puertorriqueña Natalie Rodríguez -quien junto a su pareja Adriana Torres competirá en el rubro de Mismo género- haber sido invitada es un gran honor.

“Estoy muy emocionada y honrada que me hayan escogido para representar a mi isla. Vamos a llevarles el mejor sandungueo y muchas sorpresas”, dijo Natalie, quien con Adriana ganó en febrero pasado el campeonato juvenil del mismo género en el World Salsa Summit en Miami.

Y aunque Atlanta no tendrá ninguna pareja que la represente en el torneo, el fundador del estudio Pasofino, José Maldonado será uno de los jueces.

“Es un gran honor ser juez porque subraya mi carrera. En los 15 años que llevo bailando he podido tener un poco de influencia en la salsa a nivel mundial, y local con mi estudio que cumple 12 años de dar clases”, comentó Maldonado.

Campeones de salsa

Para Noel Roque, José Maldonado y Michael ‘Chino’ Casino -promotores en Georgia de este baile- algunos de los favoritos a ganar en el Mundial de la Salsa en Atlanta son: -Carine Morais y Rafael Barros: bicampeones en su natal Brasil, han ganado tres veces el World Salsa Open de Puerto Rico y dos veces el World Latin Dance Cup.

-Deklan Guzmán y Natalia Villanueva: ídolos en Perú y campeones de salsa y bachata del World Salsa Summit.

-Adrianita Ávila y Jefferson Benjumea: los colombianos han ganado los dos últimos World Salsa Open de Puerto Rico .

-Ritmo y Sabor: equipo mexicano que ganó el IV Mundial de Salsa Open.

“Escuchamos, respiramos y bailamos salsa todo el día. La samba es nuestro amor pero la salsa es nuestra pasión y por una pasión haces todo”.

Carine Morais y Rafael Barros, bailarines brasileños

Talleres, fiestas y conciertos

Además, habrá talleres, after parties como la ‘Havana Night’ con la actuación de la orquesta cubana Havana D’Primera, y un concierto bailable con Ismael Miranda y José Alberto ‘El Canario’.

Concierto de Salsa/Latin Jazz: La orquesta Havana D’ Primera, dirigida por Alexander Abreu, ofrecerá un concierto de ritmos afrocubanos en el marco del Quinto Mundial de la Salsa. 9 de diciembre, 8 p.m. $50. Hotel Marriott Marquis,265 Peachtree Center Ave., Atlanta. 404.402.1405 y www.worldsalsachampionships.com

Concierto de Salsa: José Alberto ‘El Canario’ e Ismael Miranda cierran con un concierto el Quinto Mundial de la Salsa. 10 de diciembre, 8 p.m. $65. Hotel Marriott Marquis,265 Peachtree Center Ave., Atlanta. 404.402.1405 y www.worldsalsachampionships.com

WORLD SALSA CHAMPIONSHIPS 2016

Cuándo: 9 y 10 de diciembre. Costo: $50-$150. Dónde: Atlanta Marriott Marquis, 265 Peachtree Center Ave., Atlanta. Info: www.worldsalsachampionships.com

