Ataque de mujer a Trump en Twitter se torna viral

Luego de que Trump emitiera por Twitter el domingo un claro ataque en contra del popular programa ‘Saturday Night Live’, una mujer de Missouri se sirvió del mismo medio para arremeter contra el maganate.

Lo que dijo de él se ha vuelto viral, con numerosos ‘likes’ y compartido de forma exponencial.

Todo comenzó cuando Trump dijo en Twitter que el programa era ‘partidista y aburrido’, y criticó la representación de su persona por Alec Baldwin.

Just tried watching Saturday Night Live – unwatchable! Totally biased, not funny and the Baldwin impersonation just can’t get any worse. Sad — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2016

La mujer, Danielle Muscato, quien dice ser atea, activista por los derechos civiles, música y mujer transgénero en Twitter, arremetió contra el presidente electo por los tuits que, según ella, el magnate emitió sobre asuntos de poca importancia en lugar de centrar su atención en el pueblo estadounidense que ahora representa.

En uno de sus tuits, la mujer le dice: ‘”Eres el presidente electo… ubícate… te estás poniendo en ridículo”.

@realDonaldTrump Do you know how many trans people were murdered since Election Day? Do you know how many veterans killed themselves? — Danielle Muscato (@DanielleMuscato) December 4, 2016

@realDonaldTrump You are not fooling anyone. You’re scared, and overwhelmed, and you have absolutely no idea what you’re doing. And it shows — Danielle Muscato (@DanielleMuscato) December 4, 2016

@realDonaldTrump You think we’re all too polite, too aghast, to call you out. I see through you, Donny. I’m calling you out. You’re a joke. — Danielle Muscato (@DanielleMuscato) December 4, 2016

@realDonaldTrump but we know we will win. We will fight you every step, so be ready. You can’t stop progress, no matter how hard you try. — Danielle Muscato (@DanielleMuscato) December 4, 2016

@realDonaldTrump I’m ashamed of you. The world is ashamed. You spout NONSENSE, millions of illegal voters?! Even you don’t believe it—absurd — Danielle Muscato (@DanielleMuscato) December 4, 2016

Con información del medio The Hill