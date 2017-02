Atacan en redes a Cecilia Bolocco por esta imagen (FOTO)

Los reflectores voltearon nuevamente hacia Cecilia Bolocco y no precisamente porque esté de vuelta en la televisión… y es que la exreina de belleza chilena está en medio de la polémica, tras la publicación de una fotografía en Instagram.

Todo comenzó cuando una empleada doméstica de nombre Erica Lisboa subió a su cuenta una imagen, donde aparece posando junto a la ex Miss Universo. “Con la reina de Chile”, escribió la mujer, según publicó el sitio de noticias Infobae.

Tras la publicación, las respuestas no se hicieron esperar, pues muchos interpretaron que el que la mujer apareciera con uniforme de empleada doméstica era una burla de Bolocco.

“Sácale el delantal”, escribió un usuario, mientras otro agregó: “No me gustó la foto. Sácale el delantal, es ser humano igual a tod@s. Por qué hacer diferencia”.

Pero Erica Lisboa, orgullosa de su trabajo, respondió a las críticas con la frase: “Perdón, no se meta con mi uniforme”.

“Si no te gustó mi foto, ¡simplemente no la mires! Soy un ser humano orgulloso de mi delantal”, contestó Lisboa, quien también aclaró que ella no trabaja para Bolocco.

Así que el sentido de la imagen cambió completamente, al punto de viralizarse no como burla, sino como estandarte para defender el orgullo de vestir las ropas características de un oficio, dando como ejemplos a doctores y profesores, al igual que las empleadas del hogar.

“Mi mamá fue jefa de una panadería en La Reina, y cuando había reunión de apoderados en mi colegio, ella iba con su delantal, orgullosa de ser un aporte en el sustento del hogar”, relató una usuaria en Twitter. “Te felicito por amar lo que haces. ¡Eso es admirable!”, señaló otra.

“El problema lo hacen las personas clasistas y discriminadoras, porque si Cecilia estuviera con un doctor en la foto, nadie le diría ‘ay que atroz, por qué no se saca el delantal ese doctor’”, opinó una tercera internauta.

Hasta la señora donde Erica Lisboa trabaja salió a defenderla: “Las ‘patitas’ de algunos. La Erica trabaja en mi casa… es inteligente, simpática, culta, cariñosa y… como si fuera poco… cocina exquisito!!! Sé que con esa descripción corro el riesgo que me la “levanten”… pero de verdad no puedo creer las críticas! Sólo pueden venir de “amargos” que no respetan la individualidad y que no conocen la dignidad de cada trabajo… Erica, te queremos!!!”.