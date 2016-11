Atacan a María Celeste Arrarás por asistir a homenaje de Fidel y ella les responde (FOTOS)

Tras dos días de homenajes multitudinarios al líder cubano Fidel Castro, la conductora de Al Rojo Vivo, María Celeste Arrarás, dejará Cuba para regresar a su casa en EEUU.

Sin embargo la periodista se vio envuelta en la polémica al compartir fotografías de su cobertura por el fallecimiento del líder revolucionario.

Y es que mientras mucha gente de la isla se encuentra en un profundo duelo, otros siguen celebrando su partida. Esto ocasionó que muchos de sus comentarios e imágenes se malinterpretaran y la acusaran de burlarse de los cubanos y hasta la tacharon de falsa.

La primera foto que compartió María Celeste no fue muy bien recibida pues le cuestionaron el que estuviera vestida de negro y guardarle luto a Fidel Castro. En la imagen la periodista escribió: “Comienza nuestra cobertura de Noticias Telemundo desde Cuba”, pero los usuarios la criticaron de inmediato, “he admirado a Maria Celeste, como periodista y ser humano. Hoy, al verle vestida de negro guardándole luto a ese sanginario asesino, me invade una gran decepción. Que vaya a hacer su trabajo es una cosa, ír de luto, es totalmente ofensivo”, le dijo uno de sus seguidores.

Pero apenas comenzaban las críticas, pues en una segunda imagen, la conductora de Telemundo publicó una fotografía donde aparecía en su hotel y narrando las incomodidades que tuvo que pasar, “después de viajar de Buenos Aires a Miami y conectar con un vuelo a La Habana para trabajar todo el día llegamos al hotel y no podemos subir a las habitaciones en el piso 20 porque no hay electricidad…¡eso es parte del encanto!”, ese mensaje no fue bien recibido por la gente de Cuba pues le reclamaron que sonaba a burla.

“¿Parte del encanto? Es lo que vive el pueblo de Cuba diariamente y por culpa de ese asesino que hoy vas a cubrir su funeral sabes el pueblo al que lo reprimen lo humillan”, “Será cínica esta tipa… decir que el no haber electricidad forma parte del encanto… para ella es un chiste al parecer lo que sufre los cubanos con esa situación diariamente”, “Y qué esperabas, luces de emergencia, aire acondicionado, delivery de pizza, jajajajajaja allí lo que hay es hammbre”, ” PARTE DEL ENCANTO!!! qué le pasa a esta tipa. Se burla. Y esa sonrisa?? El pueblo cubano LLORA por falta de luz. No por el dinosaurio”, fueron tan sólo algunas de las críticas.

En los días posteriores compartió otra imagen donde aparece con otro vestido negro aunque esta vez sí le respondió a quienes la cuestionaron.

“Por Hillary te vestiste de morado y explicaste el significado… podrías decirnos ahora porqué te vistes de negro…gracias”, le pidió un usuario.

Y ella contestó: “Usualmente las personas se visten de negro para un homenaje póstumo y eso es lo que estaba haciendo como parte de mi trabajo”.

Sin embargo un comentario sacó de sus casillas a la conductora cuando le reclamaron, “aparentemente solo te la pasas quejándote cuántas horas has tenido que trabajar para cubrir esta historia. Si no te agrada tu trabajo búscate otro”.

Rápidamente le respondió María Celeste, “Yo no sé que tú habrás leído pero nadie se está quejando y la sonrisa que tengo en todas las fotos demuestra cuánto amo lo que hago. Al punto que cancelé mis vacaciones voluntariamente para ser parte de esta cobertura. No se de dónde sacaste esa conclusión”, aseguró enfática.

Unos más le comentaron que nunca le daría gusto a la gente, “Si te tomas una foto frente a un hotel van a decir “esa es la buena vida de los periodistas que van tras la noticia””, ella sólo atinó a darle la razón, “No dejo que esos comentarios aislados me perturben”.

Incluso hasta le preguntaron si conocía de historia, “Podías haber escogido mejor fondo para la foto, eso sucede cuando desconocen la historia de Cuba”, ella molesta afirmó: “Conozco muy bien la historia de Cuba. El evento es en la Plaza de la Revolución,allí donde tomé la foto y desde donde estábamos reportando”.

En otra imagen aparece junto a Armando Correa de People en Español y otra vez se le fueron a la yugular, “Das pena María Celeste ¿cuánto te pagaron para decir que ves dolor en el pueblo cubano y tu vestida de luto? Cuando todo ese pueblo está obligado a estar presente en esa farsa parece mentira la calidad de periodista que eres se te fue a los pies que bajo caíste”.

En una de sus última fotos aparece en uno de los homenajes y esta vez externó lo complicado que fue ser juzgada por tanta gente durante esos días. “Es difícil porque todo el mundo te juzga sin saber que piensas pero eso significa que está haciendo bien tu labor”, le dijo a un usuario que la felicitaba por su trabajo.

Incluso a la periodista le colmaron la paciencia pues cuando una persona le escribió, “A María celeste no le gusta pero le entretiene la muerte del asesino dictador de Fidel”, ella le dijo tajante, “deja de decir disparates”.



Y en la última foto agradeció a todos sus compañeros, “Gracias a nuestro excelente equipo en Cuba por su esfuerzo en llevarles toda la información sobre la muerte de Fidel Castro. Yo regreso a Miami y ellos continúan a Santiago para continuar con nuestra cobertura ¡Nos vemos en Al Rojo Vivo esta tarde!”.

Con esa imagen hasta algunos usuarios se disculparon por los ataques que recibió “Gracias Maria Celeste .. y de nuevo perdón por todos los comentarios asquerosos que te pusieron… tú eres una profesional”.