Atacan a la esposa de Lupillo Rivera (VIDEO)

La esposa de Lupillo Rivera, Mayeli, sufre en carne propia las críticas por su físico. Y es que durante uno de los capítulos del programa Rica, Famosa, Latina, algunas de sus compañeras la llaman “gorda”.

Aunque ella se ha preocupado su aspecto, esto parece no importarle a sus compañeras del programa, quienes en cada oportunidad que tienen critican su cuerpo.

En uno de los episodios aparece Sandra Vidal, ex de Pablo Montero y Luzelba Mansour, quienes se ríen del aspecto de Mayeli: “La Mayeli me imagino que ha de estar más gorda que nunca porque hace años que no la veo. ¿Y cómo está Mayeli, está más gorda?”, mientras que Luzelba le confirma que sí subió de peso.