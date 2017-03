Atacan a conductor de Primer Impacto

Un día antes de que en Primer Impacto presentaran su nueva imagen, uno de sus periodistas se vio envuelto en una polémica al ser atacado por uno de sus compatriotas.

Se trata de un dominicano llamado Frederick Martínez “El Pacha”, que arremetió contra Tony Dandrades, corresponsal de entretenimiento del programa “Primer Impacto” de la cadena Univisión.

El presentador dijo: “Tony Dandrades no tiene capacidad para criticar la Televisión Dominicana y luego recibir un Premio Soberano”, dijo en relación a un reconocimiento que recibió el popular conductor en República Dominicana.

Y añadió: “Tony, usted no tiene capacidad para hablar de los que hacemos Televisión en la Republica Dominicana con sacrificio, porque usted lo que hace es una entrevistica a un artista con lo que debe decir, y ni siquiera tiene un programa independiente para dar su opinión por Internet. No pretenda hacer lo mismo durante veinte años y tener resultados diferentes”, publicó el portal dominicano de La Verdad.

La declaración de “El Pacha” fue realizada vía telefónica al portar digital Al Día TV Más. “Él trabaja hace mucho tiempo en Univisión, y yo sé lo que hace Tony, pero Acroarte no lo sabe”, dijo el comunicador.

Y agregó: “Tony Dandrades tiene 20 años haciendo lo mismo. Criticando la televisión dominicana, y nunca ha tenido un programa propio, ni en el internet. Pues usted no tiene capacidad para hablar de nosotros porque usted lo que hace es una entrevistica a un artista”.

Por su parte Tony contestó: “‪Nunca discutas con alguien que no está a tu nivel! Si lo haces, lamentarás el valioso tiempo perdido”. ‬

Los usuarios rápidamente le mostraron su apoyo a Tony y le dijeron:

“Querido Tony Dandrades!! No pierdas tu tiempo con el Pacha. Tú tienes una trayectoria intachable, no has tenido la necesidad de besar a ningún hombre para ser reconocido. Tony tu trabajo habla por sí solo”.

Y otro agregó: “Así mismo Tony no le haga caso al Pacha que es un mediocre. Lo que pasa con él es que esta dolido porque ve en ti lo que él nunca ha sido ni lo será jamás”.



Por otra parte hoy presentaron la nueva imagen de Primer Impacto, además por primera vez se presentó la nueva conductora, Michelle Galván, una mexicana que era la encargada de dar las noticias en Houston.

Gracias a todos por la sintonía de hoy. #NuevaImagenPI #TeamPI ???? @altaimages Una publicación compartida de Primer Impacto (@primerimpacto) el 13 de Mar de 2017 a la(s) 5:59 PDT