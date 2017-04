Así se vivió la final de ‘Pequeños Gigantes USA’ (FOTOS)

En una final llena de emoción, sorpresas y mucho talento, los miembros del equipo de los Peque Flow subieron el escenario y mostraron una vez más su talento para bailar, cantar y actuar; y alcanzaron así su gran meta: ser los triunfadores de la última temporada de Pequeños Gigantes USA.

El equipo, compuesto por JeanPaul, Ashley, Almany y Joel, y dirigido por Johnny Lozada, se enfrentó al equipo de los Mega Minis, compuesto por Edrai, Alondra, Hadasha y Giuliana. Sin embargo, Peque Flow recibió la mayoría de los votos del público, llevándose así el gran premio de 100,000 dólares, que será repartido entre sus integrantes.

“No me canso de darles las gracias Ganamosssss!”, expresó por Instagram el capitán Johnny Lozada.

Como parte de la gran noche, se dieron cita en el escenario artistas como Espinoza Paz, quien interpretó junto a un grupo mariachi el tema Qué mal te ves sin mí, impresionando a los jueces con su increíble presentación. Además, el actor Eugenio Derbez presentó una escena inspirada en su nueva película How to Be a Latin Lover junto al actor infantil Raphael Alejandro. Mira las fotos aquí!