Así reaccionó Aracely Arámbula tras conocer que Telemundo transmitirá serie de Luis Miguel

Después de que se diera a conocer que la cadena Telemundo emitirá en Estados Unidos la serie oficial y autorizada sobre la vida de Luis Miguel, en la que el popular cantante mexicano se anima a contar las verdades de una carrera marcada por las polémicas y su intensa vida amorosa, su expareja, la actriz Aracely Arámbula habló sobre esa noticia.

Arámbula, quien tiene dos hijos, Miguel y Daniel, fruto de su relación con el Sol de México, fue cuestionada sobre el anuncio y prefirió reservar su opinión sobre la serie.

“Ni siquiera es que no puedas hablar de eso, puedo hablar de lo que quiera y quien mejor que yo, alguien con más derecho, yo, pero no me gusta porque se malinterpreta y porque la prensa siempre toma esos titulares y no me gusta”, dijo Aracely Arámbula en una entrevista recientemente en entrevista con Alfredo Palacios de la estación radial mexicana Radio Fórmula.

De lo que sí quiso opinar es de la empresa para la cual trabaja: “Lo único que voy a decir sobre eso es que Telemundo ha crecido tanto que ahora la presenta Telemundo”.

Ayer apareció el primer trailer de la serie donde el mismo cantante dice: “Por décadas me han pedido que cuente mi historia y muchos han inventado sus propias versiones, pero ahora he decidido contar la verdadera historia de mi vida”.

Todavía se desconocen las fechas de inicio de grabación y estreno de la serie, así cómo el nombre del actor que interpretará al cantante de “La Bikina” o “Si nos dejan”.

El anuncio se produjo menos de 48 horas después de que el cantante quedara en libertad bajo fianza, tras haberse entregado a las autoridades en Los Ángeles tras haber cometido desacato a una orden judicial de presentarse ante el juez por el caso que le enfrenta a su exrepresentante William Brockhaus.

Éste exige a Luis Miguel una indemnización de algo más de un millón de dólares por incumplimiento de contrato cuando ejercía como representante del músico conocido como “El Sol” entre 2013 y 2015.

La intensa vida sentimental de Luis Miguel ha llenado durante años las portadas de la prensa rosa, debido a sus relaciones con Stephanie Salas, nieta de la diva de México, Silvia Pinal, la actriz Aracely Arámbula, la cantante Mariah Carey, la periodista Myrka Dellanos y la estrella Sofía Vergara, entre otras.

En el trailer de la nueva serie se puede ver al propio músico afirmando que, aunque han rondado diferentes versiones sobre su vida, “verdad solo hay una” y esta producción mostrará su “historia”.

“Estoy dispuesto a visitar mi pasado y los muchos aspectos que han despertado tanta curiosidad y especulación. La gente viajará junto a mí a través de una historia sorprendente, inesperada y emocional que le ha dado forma al artista y a la persona que soy”, agrega el músico en el comunicado.



La serie será producida por Gato Grande Productions, una nueva empresa conjunta entre MGM y los empresarios mexicanos Miguel Alemán y Antonio Cué.

El desarrollo de la serie se desarrollará bajo el liderazgo del reconocido productor británico Mark Burnett, presidente de Televisión y Digital de MGM.

Burnett es responsable de la creación de exitosos programas de televisión como “The Voice” o “Celebrity Apprentice”, que presentó durante 14 temporadas el actual presidente de EE.UU., Donald Trump.

Burnett dijo que Luis Miguel es un “íntimo amigo” suyo y es un “ser humano maravilloso y una superestrella genuina, cuya historia auténtica merece ser contada”.

Se espera que la serie oficial sobre la vida de Luis Miguel se estrene en 2018, mientras que todavía se desconocen detalles sobre otra producción sobre el cantante, anunciada por la cadena Univision en enero.

Lourdes Díaz, presidenta de Entretenimiento de Univision, prometió entonces que será “una serie inolvidable sobre uno de los más grandes artistas de nuestros tiempos”.

Rafael Heredia, abogado de Luis Miguel, dijo este jueves que su cliente tiene toda la intención de resolver los problemas que enfrenta.

“(Ese día) puede contestar unas preguntas de la abogada de la parte contraria, (pero) vamos a tratar de arreglar el asunto antes del 11 de mayo, ya están platicando los abogados”, indicó Heredia.

“Estamos tratando de llegar a un arreglo, que es profesional y, por razones obvias, privado”.

Consideró que el intérprete de “La incondicional” llegó a esta instancia por estar mal asesorado. “Por abogados y mucha gente que le falló”.

Heredia fue defensor de Antonio Zúñiga, joven acusado de asesinato y cuyo caso se vio reflejado en el documental “Presunto culpable”.

También Potrillo.

Por ahora, indicó el abogado, se está abordando inicialmente el problema con el ex mánager, pero ya hay acercamientos con representantes de Alejandro Fernández, que interpuso una denuncia a “El Sol” por no haber cumplido con acuerdos de una gira que se haría entre ambos y supuestamente negarse a devolver el anticipo que le entregó “El Potrillo”.

“Ya estamos en contacto, lo vamos a comentar, hay disposición”, expresó Heredia.

Reveló que conoce a Luis Miguel desde hace varios años, pues eran vecinos, pero apenas el viernes tomó el caso.

Aseguró que no conoce la demanda interpuesta por la compañía de discos Warner Music contra su cliente y no ha leído todavía la carpeta del asunto de Alejandro Fernández.