Felicidades a mi mami preciosa en éste día y a todas las mamás del mundo! Hoy que soy mamá puedo ver todo el trabajo, amor y sacrificio que mi mami me dió desde chiquita y estoy profundamente agradecida por tanto que me ha dado. Soy la más afortunada por tenerte como mi mamá @gamboa0164 ❤️❤️❤️ Gracias por TANTO y por todo!

A post shared by Sandra Echeverria (@sandraecheverriaoficial) on May 10, 2017 at 7:15am PDT