Aseguran que Zuria Vega puso en peligro a su bebé haciendo esto (FOTO)

Tras dar a luz a su bebé, Zuria Vega se ha visto envuelta en la polémica, al publicar una foto en la que usuarios de las redes sociales consideran que puso en peligro a la recién nacida.

En la fotografía que publicó la actriz de Televisa en su cuenta de Instagram, aparece su primogénita junto a su perro pitbull.

“Estos perros son los más nobles y las mejores niñeras para los bebés, suelen ser agresivos cuando han crecido en un ambiente con maltratos, creo que primero deberían de informarse respecto al tema, cualquier veterinario dirá lo mismo, los animales reaccionan y son un reflejo de la vida que les den sus dueños, además estudios han demostrado que los animales no son dañinos ni nada para los niños, por el contrario son benéficos para su salud, suelen ser personas más sensibles y respetuosas con la naturaleza, su sistema inmunológico es más resistente. Lo único es que mantengas a tu mascota en un ambiente sano, feliz y limpio para que conviva con tu bebé”, escribió junto a la foto la también hija del desaparecido actor Gonzalo Vega.

Pero la imagen levantó mucha polémica, según el sitio web de Televisa Espectáculos, ya que algunos usuarios comentaron que es antihigiénico e inseguro que la recién nacida esté tan cerca del animal.

Un usuario recordó a Zuria Vega que en 2014, su esposo soltó al pitbull para que alejara a un paparazzi, por lo que sabe que es un perro un tanto agresivo, pero destacó que ella sabrá si sigue poniendo a su hija en peligro y que no estaría mal prevenir.

“Yo amo a los animalitos, especialmente los perros, pero es conocido que estos perritos pueden reaccionar sorpresivamente de manera violenta y agresiva luego de años de buena crianza. Supongo hay excepciones, pero en lo personal yo no me atrevería a poner a mi recién nacido junto a un pitbull. Al final es su bebé y su perro y ella sabe lo que hace”, precisó otra mujer.

También hubo quienes salieron en su defensa: “Déjenla en paz!!! No todo el que tiene perros entiende que las mascotas son parte de la familia, hay que enseñarles y hay que dejarlos ser libres, no porque sea pitbull significa que sea malo (a). Si ella quiere tomarle fotos a su hija con su perrito, que lo más seguro considera su otra hijito(a), qué les importa a ustedes??? Vivan sus vidas y no fastidien!”.

“La mejor raza para cuidar un bebé, yo tengo 9 y son un amor”, escribió alguien más.

La fotografía de Zuria Vega causó revuelo y consiguió casi los 70 mil “Me Gusta”; hasta el momento, la actriz ha guardado silencio y se ha limitado a disfrutar sus primeros días como mamá, por lo que no deja de presumir fotografías de su pequeña.

???????????????? Una foto publicada por ↠zuriavvega↞☪ (@zuriavvega) el 20 de Ene de 2017 a la(s) 3:16 PST